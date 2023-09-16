Эрдоган предложил Путину, Пашиняну и Алиеву встречу из-за Карабаха

Президент Турции заявил о необходимости обсудить обострение на границе Армении и Азербайджана вчетвером с лидерами этих стран и Путиным, а не с политиками, «которые не имеют никакого отношения к этим местам»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Анкара предложила Москве, Еревану и Баку провести четырехстороннюю встречу по обострению на границе Армении и Азербайджана, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в США на Генассамблею ООН. Его слова приводит TRT Haber.

«Другими словами, давайте проведем такую встречу вчетвером, не с лидерами, которые не имеют никакого отношения к этим местам, а с господином [Владимиром] Путиным, господином [Ильхамом] Алиевым, мной и [Николом] Пашиняном, которые сейчас занимаются этим вопросом», — пояснил Эрдоган.

Пока Турция не получила ни согласий, ни отказов, отметил он.

На границе Армении и Азербайджана происходит новый виток эскалации: обе стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Ереван считает, что в регионе наблюдается «риск нового взрыва» из-за скопления азербайджанской армии на границе. Баку обвиняет Ереван в «интенсификации военных провокаций».

Власти Армении подчеркивают готовность к срочным переговорам с Азербайджаном. Азербайджан также настаивает на решимости решить вопрос с Арменией мирным путем.

Кремль выражал свою обеспокоенность ситуацией. «Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков.

С этой позицией не согласен армянский премьер Никол Пашинян, отметивший, что Москва больше не может быть гарантом безопасности «из-за событий на Украине». Он заявлял, что российские миротворцы провалили свою задачу. Зависимость от России в сфере безопасности премьер Армении назвал ошибкой.

МИД России считает действия Армении недружественными и выражал Еревану протест. «Мы обращали внимание даже не столько на тональность и оскорбительные вещи персонального плана, хамство, которое было, — не на это обращали внимание. А на то, что в основе их лежала неправда, неточность или попытка подменить факты их отражением. Вот что вызвало нашу реакцию», — поясняли в ведомстве.

Госдепартамент США также выражал обеспокоенность ситуацией и требовал от Азербайджана открыть Лачинский коридор — единственную дорогу из Армении в Нагорный Карабах. «Мы также призываем лидеров не предпринимать никаких действий, которые повышают напряжение и препятствуют данной цели. Применение силы для разрешения споров недопустимо», — подчеркнул госсекретарь Энтони Блинкен.