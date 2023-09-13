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ВЭФ ,  
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МИД отказался считать Россию врагом Армении

Мария Захарова: Россия не враг Армении и никогда им не станет
Сюжет
ВЭФ

Россия не враг Армении и никогда им не станет, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дипломат подчеркнула, что суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом не признавала сама Армения. Захарова призвала не возлагать вину и ответственность за решения Еревана на Россию.

«Не надо в России искать врага. Россия никогда не была врагом Армении и никогда не будет. Никогда не будет», — заявила представитель МИДа.

Жесткую реакцию Москвы на заявления Еревана вызвала «подмена понятий», пояснила Захарова. Она упомянула, в частности, о вызове армянского посла в МИД.

«Мы обращали внимание даже не столько на тональность и оскорбительные вещи персонального плана, хамство, которое было — не на это обращали внимание. А на то, что в основе их лежала неправда, неточность или попытка подменить факты их отражением. Вот что вызвало нашу реакцию», — отметила дипломат.

Россия рассчитывает, что руководство Армении не хочет рассорить народы двух стран, заявила Захарова в интервью ТАСС. Подобный исход она назвала «катастрофичным» для самой Армении.

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Ранее, 3 сентября, армянский премьер Никол Пашинян заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что Россия «сама уходит» с Южного Кавказа. По его мнению, со стороны Еревана было ошибочным полностью увязывать свою безопасность с Москвой.

Через несколько дней после публикации интервью Минобороны Армении объявило о проведении совместных учений с США Eagle Partner 2023. В этот же день, 6 сентября, жена Пашиняна Анна Акопян приехала в Киев для участия в саммите супругов первых лиц мира. Кроме того, правительство Армении решило ратифицировать Римский статут — основополагающий документ Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Все эти действия МИД счел «недружественными» по отношению к России. В ведомство вызвали посла Армении в России Вагаршака Арутюняна, где ему было «сделано жесткое представление».

Пашинян пояснил, что ратификация Римского статута необходима для расследования событий на границе с Азербайджаном. «Этот процесс совершенно не связан с армяно-российскими отношениями, он связан с приграничной напряженностью», — говорил он. Премьер призвал не политизировать визит своей жены на Украину и обратил внимание, что учения с США Ереван проводит не впервые.

Теги
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Армения Мария Захарова МИД
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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