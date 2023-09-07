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Пашинян предупредил о риске «нового взрыва» в регионе

Пашинян: Азербайджан накапливает военные силы на границе с Арменией и в Карабахе

Ситуация в на границе Азербайджана и Армении является взрывоопасной, мировое сообщество должно принять срочные меры, чтобы не допустить дальнейшего обострения, заявил на заседании правительства армянский премьер Никол Пашинян.

По его словам, Азербайджан накапливает на границе с Арменией и в районе Нагорного Карабаха новые воинские части.

«За прошедшую неделю военно-политическая ситуация в нашем регионе существенно ухудшилась. Причина в том, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы», — сказал Пашинян (цитата по ТАСС).

По его словам, в прессе Азербайджана стали более интенсивными «разжигающие ненависть» высказывания.

«Ситуация такова, что международное сообщество, государства — члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры, чтобы не допустить нового взрыва в регионе», — призвал глава правительства Армении.

Он отметил, что Ереван хочет и готов подписать соглашение о мире с Азербайджаном, в соответствии с ранее принятыми обязательствами.

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