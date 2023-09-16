Азербайджан заявил о намерении мирно решить конфликт в Карабахе

Баку намерен мирно решить все существующие вопросы с Ереваном, заявил в интервью ТАСС помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиева спросили, может ли Азербайджан начать боевые действия в непризнанном Нагорном Карабахе как в сентябре 2020 года. Он ответил, что не желает комментировать «гипотетические сценарии».

«Мы нацелены на мирное решение всех существующих вопросов», — заявил помощник президента. По его словам, Азербайджан действует в соответствии со своей конституцией и нормами международного права.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года и завершились спустя месяц, в начале ноября подписанием мирного соглашения при посредничестве президента России Владимира Путина, однако статус Карабаха остался нерешенным.

Гаджиев также отметил, что Баку не пойдет на уступки в вопросах, которые ставят под сомнение территориальную целостность и суверенитет страны. Он назвал любые попытки третьих стран вмешаться в решение конфликта «контрпродуктивными». Это диалог между центральной властью Азербайджана и этническим армянским меньшинством в Карабахе, отметил Гаджиев.

6 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о намерении продолжать мирную повестку. По мнению главы МИД, необходимо утвердить окончательный текст мирного договора, который должен основываться «исключительно на нормах международного права».

Байрамов считает, что нужно письменно закрепить отказ Армении от Карабаха, который в устной форме озвучил премьер-министр Никол Пашинян в апреле 2023 года. Тогда он заявил, что для установления мира в регионе стране необходимо отказаться от территориальных претензий и зафиксировать, что территория Армении — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в границах которой республика получила независимость в 1991 году. Пашинян отметил, что Ереван признает целостность Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

7 сентября Пашинян заявлял о взрывоопасной ситуации на границе двух стран. «Причина в том, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы», — уточнял Пашинян.