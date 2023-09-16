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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан заявил о намерении мирно решить конфликт в Карабахе

Помощник президента: Азербайджан намерен решить конфликт с Арменией мирным путем
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Конфликт Армении и Азербайджана

Баку намерен мирно решить все существующие вопросы с Ереваном, заявил в интервью ТАСС помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиева спросили, может ли Азербайджан начать боевые действия в непризнанном Нагорном Карабахе как в сентябре 2020 года. Он ответил, что не желает комментировать «гипотетические сценарии».

«Мы нацелены на мирное решение всех существующих вопросов», — заявил помощник президента. По его словам, Азербайджан действует в соответствии со своей конституцией и нормами международного права.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года и завершились спустя месяц, в начале ноября подписанием мирного соглашения при посредничестве президента России Владимира Путина, однако статус Карабаха остался нерешенным.

Гаджиев также отметил, что Баку не пойдет на уступки в вопросах, которые ставят под сомнение территориальную целостность и суверенитет страны. Он назвал любые попытки третьих стран вмешаться в решение конфликта «контрпродуктивными». Это диалог между центральной властью Азербайджана и этническим армянским меньшинством в Карабахе, отметил Гаджиев.

6 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о намерении продолжать мирную повестку. По мнению главы МИД, необходимо утвердить окончательный текст мирного договора, который должен основываться «исключительно на нормах международного права».

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Байрамов считает, что нужно письменно закрепить отказ Армении от Карабаха, который в устной форме озвучил премьер-министр Никол Пашинян в апреле 2023 года. Тогда он заявил, что для установления мира в регионе стране необходимо отказаться от территориальных претензий и зафиксировать, что территория Армении — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в границах которой республика получила независимость в 1991 году. Пашинян отметил, что Ереван признает целостность Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

7 сентября Пашинян заявлял о взрывоопасной ситуации на границе двух стран. «Причина в том, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы», — уточнял Пашинян.

Теги
Азербайджан Нагорный Карабах Армения
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