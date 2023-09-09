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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян заявил о готовности к срочным переговорам с Алиевым

Премьер Армении Пашинян заявил о готовности к срочным переговорам с Алиевым
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Пашинян заявил о напряженности на границе двух стран и скоплении сил Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха. Баку ранее обвинял Ереван в «интенсификации военных провокаций»
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил с ним ситуацию в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба главы правительства.

Беседа касалась «углубляющегося гуманитарного кризиса» в Нагорном Карабахе, «скопления» вокруг него азербайджанских сил, «незаконной блокировки» Лачинского коридора и «роста напряженности» на границе Армении и Азербайджана, говорится в сообщении.

Глава армянского правительства заявил о приверженности решения всех вопросов исключительно дипломатическим путем и в «конструктивной атмосфере».

«Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности», — сообщили в его пресс-службе.

Между Арменией и Азербайджаном несколько лет идут переговоры о мирном соглашении. Премьер-министр Армении заявил в мае о готовности признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом при условии обеспечения безопасности армянского населения.

В начале сентября Пашинян заявил, что ситуация на границе Армении и Азербайджана взрывоопасная и международное сообщество должно не допустить дальнейшего обострения. Он сказал, что Баку накапливает силы у границы и в районе Нагорного Карабаха.

МИД Азербайджана в начале сентября обвинил армянскую сторону в «интенсификации военных провокаций» вдоль неделимитированной границы двух стран и в районе Нагорного Карабаха. Там также заявили, что Армения «не заинтересована» в поиске решений за столом переговоров.

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Острой проблемой остается ситуация вокруг Лачинского коридора (единственная дорога, соединяющая Армению и Нагорный Карабах). Ереван обвиняет Баку в его блокировке; президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз опровергал это, заявляя, что путь открыт для граждан и перевозок в гуманитарных целях.

Пашинян заявлял, что, согласно договоренностям, заключенным в Москве в ноябре 2020 года, российские миротворцы должны контролировать Лачинский коридор, но по факту этого не происходит. Глава МИД России Сергей Лавров называл упреки в адрес Москвы необоснованными, отметив, что российские миротворцы «буквально ежечасно» работают над урегулированием ситуации. Разблокировать коридор Баку призывали Россия, Евросоюз и США. 

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Армения Никол Пашинян Азербайджан Ильхам Алиев Эмманюэль Макрон Франция переговоры
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