Почему Путин не увидел «разворота» в отношениях России и Армении Москва и Ереван попытались снять напряженность в двусторонних отношениях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел нужным разъяснить свои слова и действия, вызвавшие беспокойство Москвы. Владимир Путин заявил на ВЭФ, что в отношениях двух стран проблем нет

Владимир Путин и Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)

Что два лидера сказали об отношениях Армении и России

После вызова посла Армении и России и сделанного ему «жесткого представления» премьер-министр республики Никол Пашинян решил разъяснить свою позицию. Вечером 11 сентября в разговоре с Общественным телевидением Армении премьер в сдержанных выражениях прокомментировал проблемы, которые осложняют отношения Еревана с Москвой.

3 сентября в интервью итальянской газете La Repubblica Пашинян заявил, что Россия «сама уходит» с Южного Кавказа и что со стороны Еревана было ошибочным полностью увязывать свою безопасность с Москвой. После этого стало известно о совместных учениях военнослужащих Армении и США, поездке супруги премьера Анны Акопян в Киев и о намерении парламента республики ратифицировать статут Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест российского президента. Все эти эпизоды были перечислены как повод для вызова посла Армении в России Вагаршака Арутюняна в российский МИД 8 сентября, где ему было «сделано жесткое представление».

Армянско-американские учения Eagle Partner 2023, которые проходят с 11 по 20 сентября на территории республики, Пашинян назвал регулярными и подчеркнул, что они проводятся не впервые.

Комментируя ратификацию Арменией статута Международного уголовного суда (МУС), который в 2023 году выдал ордер на арест Владимира Путина, армянский премьер обратил внимание, что рассмотрение документа Армения начала в декабре 2022 года, еще до нашумевшей выдачи ордера. «К сожалению, этот процесс совпал с контекстом отношений России и МУС», — отметил премьер и заверил: ратификация статута с отношениями Армении и России никак не связана.

«Мы понимаем, что формируется плохой контекст, и это вызывает обеспокоенность, но, с другой стороны, не можем прекратить наши отношения и обязательства с другими партнерами, и мы пытаемся развивать эти отношения в естественном русле», — пояснил Пашинян. Ереван хочет стать частью МУС, для того чтобы он расследовал действия Азербайджана на границе с Арменией, в частности инциденты мая 2021-го и сентября 2022 года. «Это фактор, который может повлиять на повышение уровня нашей безопасности в тех условиях, когда ОДКБ не выполняет свои обязательства перед Арменией», — заявил Пашинян.

Визит первой леди республики в Киев Пашинян призвал не политизировать. «Это не к месту. Моя жена уже долгое время вовлечена в международное партнерство первых леди и джентльменов и принимает участие в этих мероприятиях», — сказал он, отметив, что скоро такая встреча пройдет в Армении. Премьер подчеркнул: все шаги Еревана нацелены на то, чтобы обеспечить безопасность республики. Анна Акопян передала во время визита около тысячи гаджетов для школьников Украины, что российский МИД расценил как передачу «гумпомощи киевскому нацистскому режиму».

Еще одна деталь, на которую обратили внимание журналисты и эксперты, — это череда телефонных разговоров о гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, которые армянский премьер провел 9 сентября. Пашинян созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили; 11 сентября он пообщался по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговор с российским президентом в СМИ не был упомянут.

«На самом деле первый звонок был Путину», — сказал Пашинян, уточнив, что ситуацию в Нагорном Карабахе он обсуждал с ним недавно и тогда «не говорил с другими». По словам премьера, цель нынешних звонков — проинформировать других лидеров о ситуации, а президент России «наверняка об этой ситуации проинформирован».

12 сентября российско-армянские отношения прокомментировал и Владимир Путин. Отвечая на пленарной сессии Восточного экономического форума на вопрос о том, не видит ли он геополитического разворота Армении, он заявил: «Я не думаю, что есть какой-то разворот, мы видим, понимаем, что происходит». Что же касается ситуации вокруг Карабаха, то положение изменилось после того, как Ереван признал эту территорию частью Азербайджана. «Никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном никаких проблем нет. Мы с ним в постоянном контакте», — заверил Путин.

В течение последнего года Никол Пашинян несколько раз говорил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана в границах времен СССР. 18 апреля 2023 года во время доклада парламенту он заявил, что мир в регионе возможен только в случае, если Ереван зафиксирует, что его территория — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в границах которой республика получила независимость в 1991 году. Принцип территориальной целостности Азербайджана был зафиксирован и в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, принятых во время первой карабахской войны.

В чем проблема гуманитарной помощи Карабаху

Владимир Путин, однако, признал, что ряд вопросов остается нерешенным, в том числе это гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе, безопасность карабахских армян после перехода территории под полный контроль Азербайджана и мандат российских миротворцев. «Надеюсь, что азербайджанское руководство, как всегда нам и говорили и до сих пор говорят, не заинтересовано в каких-то бы ни было этнических чистках. Более того, наоборот, заинтересовано, чтобы процесс этот происходил мягко», — сказал Путин.

Претензии армянского руководства к Москве Российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор — единственную дорогу, которая связывает непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) с Арменией. С декабря 2022 года она фактически заблокирована азербайджанскими силами, в апреле 2023-го Баку установил на ней контрольно-пропускной пункт «Лачин».

Москва и союзники по ОДКБ не осуждают удары Азербайджана по территории Армении при обострениях на границе. Крупнейшее из них произошло в сентябре 2022 года. Из-за того, что эти действия не осудили, Ереван отменил в республике учения организации, запланированные на 2023 год.

Доставка гуманитарной помощи в Нагорный Карабах возможна по двум маршрутам — со стороны Еревана по Лачинскому коридору и со стороны Баку по дороге Агдам — Ханкенди (армянское название столицы непризнанной НКР — Степанакерта), где уже больше недели находится колонна с грузами азербайджанского общества Красного Полумесяца. По первому пути помощь не пропускают азербайджанские пограничники, по второму — карабахские армяне. Москва предлагала такой вариант решения: сначала открывается допуск по дороге из Агдама, а через сутки — по Лачинскому коридору.

Со стороны западных стран звучат призывы немедленно открыть Лачинский коридор. Позиция Вашингтона заключается в том, что оба коридора должны быть открыты «немедленно и одновременно»; в Евросоюзе подчеркивают, что путь из Агдама стать альтернативой Лачинскому коридору не может.

12 сентября стало известно, что в Карабах прибыла первая партия помощи: 15 т гуманитарного груза по дороге Агдам — Ханкенди доставил российский Красный Крест. «Мы надеемся, что наша миссия будет способствовать улучшению гуманитарной ситуации и открытию в скором времени Лачинского маршрута, что обеспечит возможность доставки гуманитарных грузов по обоим маршрутам», — отметили в организации.

В тот же день в МИД Азербайджана заявили, что Баку согласен на одновременное открытие двух маршрутов, чтобы по ним передвигались колонны Международного комитета Красного Креста (МККК). «Азербайджанская сторона готова создать условия для перевозки грузов посредством МККК через пограничный пункт пропуска «Лачин» с соблюдением пограничных и таможенных процедур параллельно с использованием дороги Агдам — Ханкенди», — сказал пресс-секретарь ведомства Айхан Гаджизаде.