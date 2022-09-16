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«Роскосмос» не попадет на конгресс в Париж из-за отказа в визах

Делегация «Роскосмоса» не поедет на астронавтический конгресс в Париж из-за отказа в визах
Большинство участников делегации «Роскосмоса» не получили приглашения и визы для участия во французском астронавтическом конгрессе, он пройдет в конце сентября. Ранее с трудностями с получением визы столкнулась делегация при ООН
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Делегация «Роскосмоса» не примет участия в Международном астронавтическом конгрессе (IAC) во Франции из-за отказа в выдаче виз, сообщили «РИА Новости» в госкорпорации.

«Большинству ее участников было отказано в получении приглашений и визовой поддержки», — пояснили в «Роскосмосе».

Конгресс пройдет в Париже в течение пяти дней — с 18 по 22 сентября, в нем примут участие 6,5 тыс. делегатов.

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Евросоюз в начале сентября приостановил действие упрощенного визового режима с Россией (подразумевает облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей), визовый сбор по новым правилам вырастает более чем в два раза — с €35 до €80. При этом запрос на получение визы могут рассматривать до 45 дней.

Во французском посольстве затем отметили, что Париж продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, однако будет выполнять решение Совета ЕС об увеличении сборов и сроков рассмотрения заявок. Долгосрочных виз нововведение не коснется.

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Ранее с трудностями с получением виз столкнулась российская делегация в Генассамблее ООН. Большинство участников, которые должны были лететь с главой МИДа Сергеем Лавровым, их не получили, самому министру визу одобрили, несмотря на то что против него введены санкции. При этом в российской миссии при ООН не стали оценивать возможность отказа от участия в заседаниях Генассамблеи, призвав «не спекулировать» на этой теме. «Дождемся результатов и будем говорить», — подчеркнул постпред Василий Небензя.

Вводимые против россиян ограничения на въезд стали «запиранием клетки изнутри» и «самоизоляцией», считают в российском МИДе. В министерстве указали, что такие меры осложняют деловые и личные связи между европейскими народами, а также нарушают принципы свободы передвижения, зафиксированные в документах ОБСЕ. Кремль назвал ограничения беспрецедентными, пообещав дать «серьезный ответ» на действия Евросоюза.


 

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Франция визы Роскосмос
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