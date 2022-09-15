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Небензя заявил о невыдаче виз США большинству делегатов России на ГА ООН

США не выдали визы большинству членов российской делегации, которая направляется на неделю высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил журналистам постпред России при организации Василий Небензя, передает ТАСС.

«Большей части, которая летит с министром [иностранных дел России Сергеем Лавровым], визы не выдали. <...> Ждем скорейшей выдачи [виз] американскими властями», — сказал он.

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Сергей Лавров

Дипломат отказался отвечать на вопрос, может ли российская делегация вовсе не посетить сегмент из-за этого. «Давайте не будем спекулировать на эту тему. <...> Дождемся результатов и будем говорить», — отметил Небензя.

О том, что американские визы не выдали «значительной части» российской делегации, утром 14 сентября говорила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров визу вчера получил — она была проставлена в паспорте, а ряд остальных членов не получили», — говорила она.

По словам Захаровой, в утвержденный главой государства перечень делегатов входят сопровождающие. «Это эксперты, это дипломаты, <...> переводчики, специалист по каким-то сферам, люди, которые занимаются техническим обеспечением работы делегации. Среди этого списка часть людей получила, а часть не получила», — поясняла Захарова. Она добавила, что, кроме визовых, нерешенными остаются логистические проблемы.

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В начале марта США закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

77-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября в очном формате. Российскую делегацию по поручению президента должен возглавить Лавров. США выдали визу министру 13 сентября, хотя он находится под американскими санкциями и ему запрещен въезд в страну. Вместе с ним поедут еще десять человек, в том числе заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Также в состав делегации войдет сам Небензя.

Российский МИД неоднократно напоминал США о необходимости выдать визу Лаврову, в ответ американское представительство при ООН подчеркивало, что власти страны серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз в рамках соглашения с организацией. В тот же день, 13 сентября глава правовой референтуры российского представительства при ООН Сергей Леонидченко призвал генсека организации Антониу Гуттериша запустить процедуры арбитража, чтобы решить проблему с визами для российских дипломатов.

Теги
Василий Небензя ООН визы российская делегация Сергей Лавров
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