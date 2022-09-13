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Война санкций ,  

Лавров получил американскую визу для поездки на Генассамблею ООН

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Министр иностранных дел Сергей Лавров и дипломаты из делегации России получили американские визы для поездки на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк. Об этом сообщили в МИДе, передает ТАСС.

«Сегодня визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали», — сказали в дипведомстве.

77-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. В отличие от предыдущих двух лет, в этот раз встреча пройдет очно. По поручению президента Владимира Путина российскую делегацию возглавит Лавров. Он выступит 24 сентября.

Вместе с ним поедут еще десять человек, в том числе заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Лавров решил больше не напоминать США о визах для участия в сессии ООН
Политика
Сергей Лавров

До 13 сентября вопрос о выдаче виз российским дипломатам оставался нерешенным из-за того, что США ввели санкции против главы МИДа и, по сути, запретили ему въезд. Представительство США при ООН указывало, что власти страны серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз в рамках соглашения с организацией.

Ранее во вторник глава правовой референтуры постпредства России при ООН Сергей Леонидченко призвал генерального секретаря организации Антониу Гуттериша запустить процедуры арбитража, чтобы решить проблему с визами для российских дипломатов.

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Сергей Лавров МИД виза Генассамблея ООН США

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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