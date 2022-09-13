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Россия попросила генсека ООН запустить арбитраж из-за невыдачи США виз

В постпредстве попросили генсека ООН запустить арбитраж из-за невыдачи США виз

Запуск генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем процедуры арбитража может решить проблему того, что США до сих пор не выдали визы российской делегации для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом заявил глава правовой референтуры постпредства России при организации Сергей Леонидченко на заседании комитета по сношениям со страной пребывания, передает «РИА Новости».

«Уже очевидно, что единственный вариант реального решения проблем с систематическим сознательным невыполнением США своих международно-правовых обязательств — это незамедлительный запуск генеральным секретарем арбитражной процедуры, предусмотренной разделом 21 соглашения о центральных учреждениях», — сказал Леонидченко, подчеркнув, что все остальное будет лишь «имитацией урегулирования проблем».

По его словам, Вашингтон не должен убеждаться, что и дальше может нарушать свои обязательства по соглашению.

Лавров решил больше не напоминать США о визах для участия в сессии ООН
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Сергей Лавров

С 20 по 26 сентября в Нью-Йорке пройдет 77-я сессия Генассамблеи ООН. В этом году встречу проведут в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии COVID-19 некоторые выступления были записаны на видео.

По поручению президента Владимира Путина российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 24 сентября. Однако с 26 февраля глава российского МИДа находится под американскими санкциями. Ему запрещен въезд на территорию США, кроме случаев, специально определенных американскими властями.

Всего в делегацию войдут десять человек, среди которых заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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В представительстве США при ООН ранее подчеркивали, что серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз в рамках соглашения с организацией. После требования российской дипмиссии в Госдепе признали обязанность выдавать визы делегациям, участвующим во встречах ООН, однако не уточнили, получит ли визу Лавров.

Теги
ООН Антониу Гутерриш Арбитраж визы Генассамблея ООН российская делегация
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