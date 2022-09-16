Швейцария присоединилась к визовым ограничениям ЕС в отношении россиян
Правительство Швейцарии, Федеральный совет, приостановило действие соглашения об упрощенной выдаче виз, заключенного между Берном и Москвой, сообщается на сайте ведомства.
«В результате граждане России, желающие получить визу, снова проходят обычную процедуру. Таким образом, Федеральный совет присоединяется к решению Европейского союза, способствуя тем самым единообразию визовой политики на европейском уровне», — говорится в сообщении.
Стороны договорились о применении упрощенного визового режима в 2009 году, напомнили в Берне. Он предусматривал облегчение процедуры выдачи виз «для определенных категорий лиц или поездок, а также сокращение или отмену связанных с этим сборов». Нынешнее решение властей Швейцарии не подразумевает общего запрета на выдачу виз, подчеркнули в правительстве страны.
Швейцария выдавала россиянам как шенгенские, так и национальные визы. Также граждане могли получить транзитные и рабочие визы.
ЕС отменил упрощенный режим получения виз россиянами 9 сентября. В разъяснении Еврокомиссии по этому вопросу говорилось, что консульства могут самостоятельно устанавливать правила выдачи краткосрочных шенгенских виз, учитывая в том числе высылку дипломатов и сотрудников в посольствах на территории России.
У сотрудников консульств появилась возможность давать низкий приоритет тем, у кого нет большой необходимости въехать в ЕС, в том числе и туристам; увеличить время рассмотрения анкет на визы с 15 до 45 дней, чтобы тщательнее проверять желающих получить «шенген»;
требовать предоставления дополнительных документов от претендентов на визы и т.д.
Кроме того, странам — членам ЕС разрешили аннулировать ранее выданные россиянам шенгенские визы, если после проверки выяснится, что их обладатели стали представлять угрозу безопасности. Отказать в выдаче виз могут также тем, кого заподозрят в возможном нарушении закона или потенциальном нарушении срока пребывания.
Некоторые страны ЕС ввели дополнительные ограничения для россиян в сфере виз и пересечения границ. Так, прибалтийские страны с 19 сентября запретят въезд россиянам, имеющим шенгенские визы, независимо от того, какая страна их выдала. Такое же решение приняла Польша. Все эти страны имеют с Россией сухопутную границу.
В МИД страны заявили, что визовые ограничения в отношении россиян показывают, что «Евросоюз продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира». Кроме того, такие шаги нарушают «принципы свободы передвижения», подчеркнули в МИДе.
Каким будет ответ России на эти действия Европы и будет ли он, пока не сообщалось. В Кремле отмечали, что визовые ограничения в отношении россиян потребуют «серьезных ответов», а министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва не должна быть взаимной в данном вопросе.