Лавров призвал не отвечать на «шенгенские стены» ЕС
Россия в ответ на попытки стран ЕС выстроить «шенгенские стены» не будет вводить ограничения для граждан европейских стран, сообщил глава МИДа Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО.
«Я считаю, что в ответ на эти шенгенские стены, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, нам не нужно отвечать взаимностью, коллективно наказывать граждан европейских стран. У нас есть любимые персонажи, которые уже помечены в наших санкционных списках», — пояснил министр.
По словам Лаврова, Россия не должна идти по тому же пути и «отвечать глупостью на глупость». При этом он отметил, что «никто не отменял взаимность» по отношению к «устроителям, организаторам и исполнителям таких антироссийских санкций».
«Мы не будем самоизолироваться», — добавил глава МИДа.
Накануне представители 27 стран ЕС достигли политической договоренности полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией. Это будет означать увеличение сроков оформления документов и визового сбора (с €35 до €80). Пока не известно, когда решение вступит в силу.
Закрыть россиянам въезд в страны Запада предложил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, изоляция позволит «призвать к ответственности» рядовых граждан и таким образом повлиять на Владимира Путина.
В Европе за запрет на выдачу виз россиянам выступали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Финляндия, Нидерланды и др. Не поддержали ограничений Франция и Германия. Боррель назвал запрет на визы для всех россиян «не лучшей идеей» и выступил за избирательность в этом вопросе.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал «европейских начальников» быстрее ввести запрет на выдачу виз, чтобы все могли «окончательно убедиться, как Европа относится к россиянам». В конце он добавил фразу на французском языке: «A la guerre comme a la guerre (на войне как на войне)».