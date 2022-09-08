Страны Балтии запретят въезд россиянам с 19 сентября

Урмас Рейнсалу (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Эстония с 19 сентября запретит въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, независимо от страны выдачи, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, сообщает ERR.

«У Эстонии есть политическая воля, которую мы реализуем в правовом поле. Ночью с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан Российской Федерации, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу», — сказал Рейнсалу.

Он уточнил, что другие страны региона введут аналогичный запрет.

«Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады», — добавил глава МИДа.

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