Лукашенко отправил в отставку посла в Словакии после поддержки протестов

Игорь Лещеня (Фото: slovakia.mfa.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке посла в Словакии Игоря Лещени. Об этом сообщает БелТА.

«Игорь Лещеня освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Словацкой Республике. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко», — говорится в сообщении.

Ранее посол рассказал изданию Tut.by, что сам решил подать в отставку. «Это логичный шаг, поскольку, как посол, я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику», — сказал он. Посол добавил, что МИД Белоруссии считает его гражданскую позицию «вышедшей за рамки».

Лещеня 16 августа выпустил видеообращение, в котором заявил, что поддерживает белорусских демонстрантов, вышедших на мирные акции протеста. По его словам, он шокирован сообщениями об избиениях и пытках в стране.