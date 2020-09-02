Член президиума совета оппозиции Белоруссии Латушко выехал в Польшу

Павел Латушко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Бывший министр культуры, член президиума координационного совета Белоруссии Павел Латушко выехал из страны. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе совета.

«Подтверждаем. Тем не менее, это запланированные поездки и в ближайшее несколько дней Павел должен вернуться в Беларусь», — рассказал собеседник РБК.

В настоящее время Латушко находится в Польше, сообщает Tut.by. Он собирается принять участие в мероприятиях Экономического форума в Крынице.

«Я не раз принимал участие в этом крупнейшем мероприятии как посол Беларуси в Польше. Среди его участников традиционно главы правительств и крупных корпораций, члены парламентов, эксперты. Я планирую провести несколько встреч — в том числе, в польском МИДе, правительстве, с представителями белорусской диаспоры в Польше, проинформировать в том числе о текущей политической ситуации в Беларуси», — рассказал он изданию.

В планах политика также посетить Вильнюс для встреч с дипломатами, депутатами, а также представителями Литвы и Польши в Европарламенте.