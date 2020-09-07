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Покинувший Белоруссию экс-министр заявил о поставленном ему ультиматуме

Павел Латушко
Павел Латушко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко в интервью ТАСС заявил, что власти Белоруссии поставили ему ультиматум, согласно которому он либо должен был покинуть страну, либо мог быть привлечен к уголовной ответственности.

«Мне был поставлен ультиматум: покинуть страну или быть привлеченным к уголовной ответственности», — сказал он.

По словам оппозиционного политика, который сейчас находится за пределами Белоруссии, в ближайшее время он рассчитывает вернуться на родину. «Для этого будут созданы международно-правовые и внутриполитические условия», — сказал Латушко, не уточнив, о каких условиях идет речь.

Латушко покинул Белоруссию в среду, 2 августа, в сопровождении польского посла для участия в экономической конференции в Польше. Затем он направился в Вильнюс.

Материал дополняется.

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