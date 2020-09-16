Россия задала Евросоюзу вопросы о нестыковках в деле Навального

Российское постпредство в преддверии дебатов в Европарламенте по теме отравления Навального обратилось к ЕС с рядом вопросов. С их помощью дипломаты попытались указать на нестыковки и странности в этом деле

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Постоянное представительство России при Европейском союзе заявило о нестыковках в деле оппозиционера Алексея Навального и обратилось с соответствующими вопросами к депутатам Европарламента и институтам ЕС. Комментарий опубликован на сайте миссии. Вопросы в тексте объединены в 9 блоков.

«В последние недели мы стали свидетелями стремительно растущей информационной кампании в ЕС — как в официальных кругах, так и в СМИ — по поводу инцидента, произошедшего с российским политическим активистом и блогером Алексеем Навальным 20 августа 2020 года. Не претендуя на роль экспертов в токсикологии, мы все же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по данному делу», — говорится в сообщении.

В постпредстве напомнили о предстоящих в Европарламенте дебатах по теме инцидента с Навальным и обратились к властям ЕС с рядом вопросов.

Первый из них звучит так: «Будет ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей отравить Навального веществом из группы «Новичок», попадающего под Конвенцию о запрещении химического оружия, в российском городе с населением в полмиллиона человек, чтобы затем приложить максимальные усилия для его спасения и отправки на лечение в Германию, чтобы там этот «Новичок» был идентифицирован?»