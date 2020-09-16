Россия задала Евросоюзу вопросы о нестыковках в деле Навального

Далее дипломаты задались вопросом, есть ли логика в том, что российские власти отравили Навального с учетом того, что его реальный уровень популярности вряд ли достигает 2%.
Также постпредство спросило, почему правительство ФРГ так неохотно предоставляет российским компетентным органам результаты токсикологического анализа, проведенного специализированной лабораторией вооруженных сил Германии, или предает их гласности, если Берлин уверен, что Навальный был отравлен.
Как отметили дипломаты, российская сторона постоянно слышит о том, что Москве необходимо провести тщательное и прозрачное расследование попытки убийства Навального, а в заявлениях, адресованных российским властям, утверждается, что все доказательства и всех свидетелей необходимо искать «где-то в Сибири». «Было ли совпадением, что в то же время некоторые из лиц, сопровождавших Навального в его поездке в Сибирь, сразу же после инцидента покинули Россию?», — задались еще одним вопросом в постпредстве.
Там напомнили, что Федеральная медицинская палата Германии отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медицинского освидетельствования по делу Навального. Отсюда у дипломатов возник вопрос, почему немецкие врачи из берлинской клиники «Шарите» избегают профессионального диалога с российскими коллегами, несмотря на очевидные несоответствия в симптомах, токсикологическом анализе и диагнозе Навального.
Кроме того, дипломаты задались вопросом, почему Запад заявляет о том, что «Новичок» был разработан в СССР, а затем и в России, но при этом игнорируется факт того, что в течение нескольких лет иностранные специалисты и центры НАТО разрабатывали химические вещества, связанные с группой «Новичок».
Постпредство заинтересовал и тот факт, почему Навального по прибытии в Берлин сопровождали в клинику «Шарите» полиция и агенты спецслужб. «Почему были приняты чрезвычайные меры безопасности, а сама клиника была превращена в учреждение строгого режима задолго до «открытия» «Новичка»? Значит ли это, что Берлин знал то, о чем не знали ни Москва, ни Омск?», — спросили дипломаты.
Они затронули и тему о бутылке с водой, якобы со следами яда, из которой пил Навальный в аэропорту Томска, спросив, что стоит за этой историей. «Ни камеры видеонаблюдения, ни фотографии не показывают, что Навальный использовал ее перед вылетом в аэропорту Томска», — отметили дипломаты.
У них также возник вопрос, почему ни один токсиколог, гражданский или военный, и ни один врач в «Шарите» не сделали квалифицированного заключения по делу, как это сделали российские врачи.
«Утверждения о том, что какие-либо доказательства могут быть переданы в Россию только с согласия пациента, несовместимы с многочисленными заявлениями политического уровня, сделанными в Германии, когда он все еще находился в коме», — заключили в постпредстве.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет сел в Омске, политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите».
Немецкое правительство в начале сентября сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Врачи из омской больницы, где политик провел два дня перед отправкой в Германию, не согласились с выводами берлинских коллег. Об отсутствии отравляющих веществ в организме Навального до его отправки в Берлин говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.