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Отравление Навального ,  
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В ЕС предложили назвать именем Навального новый режим санкций

Жозеп Боррель заявил, что дискуссии касательно новых ограничений по примеру «списка Магнитского» продолжаются

В руководстве ЕС обсуждается вопрос о создании режима санкций за нарушение прав человека. Об этом на сессии Европарламента, трансляция которой велась на сайте Еврокомиссии, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

В ходе дебатов он ответил депутатам, которые призвали Брюссель ввести в ответ на отравление Навального санкции по примеру «Списка Магнитского». Боррель на это сказал, что работа над режимом ограничений за нарушение прав человека и гуманитарного права ведется уже некоторое время и дискуссии на эту тему продолжаются.

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Фото: navalny / Instagram

При этом Боррель допустил, что новый режим санкций может быть назван именем российского оппозиционера. «Он может, наподобие того, как американцы назвали свой [санкционный] режим «режимом Магнитского», быть назван «режимом санкций Навального», — сказал он.

В ходе дебатов участники дискуссии заявили о том, что отсутствуют сомнения в достоверности экспертиз, проведенных лабораториями в Германии, Швеции и Франции, по итогам которых был сделан вывод, что при отравлении Навального использовался яд из группы «Новичок».

Список Магнитского был принят в декабре 2012 года в США, а позже его поддержали и некоторые европейские страны. В перечень были включены люди, которые, по данным Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека, а также к смерти аудитора Сергея Магнитского, умершего в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская тишина».

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Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа. Врачи больницы в Омске, оказывавшие ему помощь в первые часы, утверждали, что никаких отравляющих веществ в его организме обнаружено не было. Эксперты лаборатории бундесвера, которые брали анализы у Навального после его перевозки в берлинскую клинику «Шарите», обнаружили в организме оппозиционного политика следы яда из группы «Новичок».

По данным The New York Times, власти Германии обсуждают возможность введения санкций против России из-за ситуации с Навальным. Речь идет о возможной заморозке активов и запрета на въезд в страну в отношении ряда лиц. При этом в Берлине не хотят, чтобы санкции привели к затягиванию переговоров по ключевым внешнеполитическим вопросам таким как конфликты в Сирии и на Украине.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ЕС, Алексей Навальный, «Акт Магнитского»
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