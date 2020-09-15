В Совфеде назвали возмутительными планы создания «списка Навального»

Сергей Цеков (Фото: council.gov.ru)

Заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о необходимости утверждения режима санкций имени Алексея Навального за нарушение прав человека «крайне возмутительно» и приведет лишь к ухудшению международных отношений. Об этом РБК заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Еще следствие не закончилось, еще не известны все обстоятельства, а они уже определили виновных, они уже собираются наказывать виновных в лице России. Если говорить с точки зрения выгоды, то отравление Навального как раз выгодно прежде всего некоторым странам Европейского союза. Вообще это крайне возмутительно, предложение людей поверхностных, которое не способствует международному сотрудничеству и которое в принципе не способствуют защите прав человека», — сообщил он.

Сенатор отметил, что в случае принятия такого списка со стороны России последуют ответные меры. «Посмотрим и выработаем какие-то контрмеры, в частности, против тех личностей, которые вносят подобные предложения», — сказал он.

В разговоре с РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что в случае принятия такого списка отношения с Россией существенно ухудшатся. По мнению сенатора, позиция зарубежных деятелей похожа на «задуманную и отрежиссированную кампанию».

«Категорически не приемлю такой подход, потому что это нарушение всех общечеловеческих норм. Ну как можно вводить санкции по ситуации, по которой ничего непонятно? Когда не представлены никакие доказательства отравления Навального «Новичком» или чем-то еще, когда страна, где он проходит лечение, не предоставила России ни одного документа экспертного о том, что там произошло, а каждый раз адресует российский запрос в ОЗХО. Я думаю, что это глупость полная, и надеюсь, что здравые силы в ЕС не допустят такого решения вопроса», — заявил он.