В Латвии не будут выдавать ВНЖ получившим российское гражданство

Получившим российское гражданство латвийцам не будут выдавать вид на жительство в Латвии, они должны будут покинуть страну, заявил Эдгарс Ринкевичс. Госдума планирует осенью рассмотреть упрощение процедуры для жителей Прибалтики

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Латвийцам, которые получат российское гражданство, впредь не будут выдавать вид на жительство в Латвии, и они будут вынуждены покинуть страну, заявил глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

Он добавил, что в законодательство внесут соответствующие поправки.

Так Ринкевичс отреагировал на сообщение о том, что российская Госдума планирует рассмотреть законопроект, призванный упростить процедуру получения гражданства для жителей прибалтийских стран. Инициативу внесли в конце июня, а 8 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что ее рассмотрят в осеннюю сессию.

Ринкевичс сообщил о предстоящих изменениях на фоне признания России страной — спонсором терроризма латвийским сеймом. Кроме того, Рига призвала другие страны ЕС не выдавать туристические визы россиянам и белорусам. Министр и до этого выступал в поддержку такого решения, его поддерживает глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

В июле президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что живущие в стране россияне, которые поддерживают позицию Москвы по Украине, могут быть лишены латвийского гражданства. До этого в апреле латвийский сейм одобрил закон о лишении гражданства за поддержку действий, которые угрожают территориальной целостности других демократических стран. В Латвии такими действиями считают в том числе российскую операцию на Украине. Эти меры распространяются только на людей с двойным гражданством.

С конца февраля Латвия прекратила выдачу виз россиянам, однако есть ряд исключений по гуманитарным соображениям. В августе власти решили сократить число исключений: теперь в страну россияне смогут попасть, только если они направляются на похороны близкого человека.

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Кроме того, 7 апреля парламент Латвии утвердил в окончательном чтении поправки к закону «Об иммиграции», предусматривающие введение до 30 июня 2023 года запрета на выдачу первичных временных видов на жительство гражданам России и Белоруссии.