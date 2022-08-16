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В МИДе заявили о выступающих на стороне Украины афганских спецназовцах

Замир Кабулов: экс-бойцы афганского спецназа участвуют в конфликте на стороне Украины

Часть покинувших Афганистан бывших бойцов спецназа присоединились к вооруженным формированиям на Украине, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов в интервью «РИА Новости».

«Как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам», — рассказал он.

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По данным Кабулова, они также присоединяются к группировке ИГИЛ (признана террористической и запрещена), причем действия военных «никак не зависят» от талибов («Талибан», движение признанно террористическим и запрещено). Дипломат отметил, что вопрос о нахождении бойцов афганского спецназа недавно поднимал представитель Киргизии на встрече в Ташкенте.

«Они же бежали в большом количестве и сидят, ждут, их же американцы и все остальные не забирают, хотя обещали — порядка 110 тысяч афганцев болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США, хотя, судя по всему, никто им не собирается давать никакого разрешения, — добавил Кабулов.

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