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Как Афганистан прожил год при талибах. Фотогалерея

С прихода к власти в Афганистане «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) прошел ровно год. В стране изменились законы и порядки. Как теперь живут афганцы — в фотогалерее РБК

Талибы уже были у власти в Афганистане — с 1996 по 2001 год. Тогда в стране действовали строгие правила шариата. Женщины не могли получать образование и медицинскую помощь, музыка и культурная жизнь были под запретом. После прихода к власти в 2021 году представители «Талибана» заявили о готовности разделить власть с различными этническими группами и политическими фракциями, следить за соблюдением прав и свобод женщин и обеспечивать свободную работу прессы, но по-прежнему в рамках шариата.

Теги
мультимедиа Афганистан талибы
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