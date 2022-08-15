Как Афганистан прожил год при талибах. Фотогалерея

С прихода к власти в Афганистане «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) прошел ровно год. В стране изменились законы и порядки. Как теперь живут афганцы — в фотогалерее РБК

Талибы уже были у власти в Афганистане — с 1996 по 2001 год. Тогда в стране действовали строгие правила шариата. Женщины не могли получать образование и медицинскую помощь, музыка и культурная жизнь были под запретом. После прихода к власти в 2021 году представители «Талибана» заявили о готовности разделить власть с различными этническими группами и политическими фракциями, следить за соблюдением прав и свобод женщин и обеспечивать свободную работу прессы, но по-прежнему в рамках шариата.