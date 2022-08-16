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Глава МИД Литвы увидел «иссякший аппетит» на санкции у Евросоюза

Глава МИД Литвы Ландсбергис увидел «иссякший аппетит» у ЕС на санкции против России
Страны ЕС опасаются зимы и предстоящих проблем с поставками газа, в связи с чем пока у Европы нет желания усиливать ограничения против России, сказал Ландсбергис. Он допустил изменение ситуации после преодоления проблем
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Давление на Россию с помощью санкций продолжится, условием для этого является преодоление Европой трудностей, например, связанных с импортом энергоносителей, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

«Я думаю, что аппетит в отношении дополнительных санкций иссяк. Я думаю, многие европейские страны с тревогой ждут предстоящей зимы, когда это касается цен на газ и прочего» <...> Но я считаю, что все будет не так плохо, как ожидается», — сказал глава литовского МИДа.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Страны Евросоюза и другие государства мира вводят против России санкции с конца февраля. Последний санкционный пакет в ЕС одобрили в конце июля, он стал седьмым. В его рамках Евросоюз ввел запрет на «прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов» и расширил список запрещенных к поставке в Россию технологий двойного назначения. Этот санкционный пакет в Европе назвали «шестым с половиной», поскольку он в основном уточнял и усиливал ранее введенные ограничения.

О достижении предела в санкционных возможностях Европы не раз заявляли официальные лица и в России, и за рубежом. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель еще в марте заявил, что ЕС «сделал все, что мог» в отношении финансовых ограничительных мер (после этого был принят пятый, шестой и седьмой пакеты санкций). В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал«санкционный арсенал» Запада исчерпанным. Источник Le Monde в в дипломатических кругах в конце июля рассказал, что Польша и страны Прибалтики выступают за новые ограничения на российский газ, но на обсуждение этот вопрос не выносится, чтобы не сделать очевидными разногласия внутри Евросоюза. «Мы подошли к концу того, что могли сделать», — утверждал он.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Власти России считают санкции незаконными. В российском МИДе настаивают на вреде от «ЕСовских санкционных упражнений» для для разных сегментов глобальной экономики и безопасности, в том числе стран — членов Евросоюза. «Обострению ситуации способствуют антироссийские меры ЕС, открыто преследующие цель подрыва внешнеэкономической деятельности нашей страны», — говорила представитель ведомства Мария Захарова. Президент Владимир Путин оценивал потери Евросоюза от «санкционной лихорадки» в $400 млрд.

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