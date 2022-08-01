Лондон ослабил российские санкции в сфере страхования судов и самолетов

Правительство Великобритании разрешило предоставлять услуги по страхованию и перестрахованию судов, самолетов и компонентов к ним контрагентам, связанным с Россией, следует из сообщения департамента международной торговли Британии.

Изменения внесены в генеральную лицензию в рамках санкций против России. «Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении пунктов, указанных в пункте 1 (а), с учетом более широких ограничений и условий лицензии», — говорится в сообщении.

В пункте 1 (а) лицензии речь идет о судах, самолетах, авиационных газотурбинных двигателях и компонентов к ним. Это не касается товаров военного назначения или военных технологий.

21 июля санкции против российской авиационной отрасли смягчил Европейский союз. Техническая поддержка в этой области «в той мере, в которой это необходимо, чтобы обеспечить работу ИКАО по разработке технических стандартов».

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