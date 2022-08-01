Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 63,25 (+0,68) Инвестиции, 16:16
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 62,05 (+0,74) Инвестиции, 16:16
Худавердян подал иск об отмене санкций Евросоюза против него Политика, 20:21
Лондон ослабил российские санкции в сфере страхования судов и самолетов Экономика, 20:08
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 19:58
Минобороны Украины подтвердило получение немецких РСЗО Mars II Политика, 19:35
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 19:29
«Динамо» опровергло заявление «Фламенго» об аренде сбежавшего футболиста Спорт, 19:29
Cуд предоставил учредителям Vauld защиту от кредиторов на 3 месяца Крипто, 19:23
МИД Швеции вызовет российского посла из-за поста о погибшем «наемнике» Политика, 19:21
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как отучить пьяных садиться за руль Партнерский проект, 19:05
Глава МИД Сербии назвал обстановку в Косово спокойной, но хрупкой Политика, 19:03
Как дальше будет развиваться конфликт Сербии и Косово Политика, 18:54
«Финам» не исключил ввод комиссии за хранение валюты на брокерских счетах Инвестиции, 18:44
Терраса, камин и пентхаус: как выглядит новый формат гибридного жилья РБК Стиль и Донстрой, 18:42
Путин заявил, что ядерная война не должна быть развязана Политика, 18:39
Война санкций ,  
0 

Лондон ослабил российские санкции в сфере страхования судов и самолетов

Правительство Великобритании разрешило предоставлять услуги по страхованию и перестрахованию судов, самолетов и компонентов к ним контрагентам, связанным с Россией, следует из сообщения департамента международной торговли Британии.

Изменения внесены в генеральную лицензию в рамках санкций против России. «Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении пунктов, указанных в пункте 1 (а), с учетом более широких ограничений и условий лицензии», — говорится в сообщении.

В пункте 1 (а) лицензии речь идет о судах, самолетах, авиационных газотурбинных двигателях и компонентов к ним. Это не касается товаров военного назначения или военных технологий.

21 июля санкции против российской авиационной отрасли смягчил Европейский союз. Техническая поддержка в этой области «в той мере, в которой это необходимо, чтобы обеспечить работу ИКАО по разработке технических стандартов».

Материал дополняется.

Теги
санкции Великобритания
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter