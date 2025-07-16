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Политика ,  
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Кремль раскрыл видение будущего отношений с Арменией

Песков: Россия намерена развивать отношения с Арменией
Москва заинтересована в максимальном развитии отношений с Ереваном «по всем направлениям», заявил Песков. Армения считает, что ведет разновекторную политику, в том числе интересуется вступлением в ШОС, отметил он
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия заинтересована в максимальном взаимодействии с Арменией и намерена развивать отношения с этой страной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков радиостанции «Маяк».

Страны объединяют как многосторонний формат взаимодействия, так и тесные двусторонние отношения, отметил пресс-секретарь.

Говоря о членстве Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Песков отметил, что потенциальный выход из сообщества является суверенным делом страны. Свое участие в организации Ереван заморозил в 2024 году и прекратил финансировать ее. Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за неоказание стране помощи в ходе конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, он назвал выход страны из организации более вероятным, чем восстановление членства.

Песков отметил, что при этом в Армении интересуются Шанхайской организацией сотрудничества (страна, которая имеет статус наблюдателя ШОС, подала заявку на вступление в организацию). «То есть они ведут разновекторную политику, как им кажется. Но мы, конечно, заинтересованы в максимальном взаимодействии», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Россия видит, что Ереван последние несколько лет стремится к балансированию на разных направлениях, что конкретно принесет сближение с ЕС, покажет время, добавил он.

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Впервые о планах начать евроинтеграцию власти Армении заявили в марте 2024 года. В начале апреля 2025 года президент страны Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». До этого, 26 марта, документ во втором и окончательном чтении приняло Национальное собрание (однопалатный парламент).

При этом Армения заявила о нежелании выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне запуска процесса вступления в ЕС. В Кремле подчеркивали, что совмещать членство в обеих организациях невозможно. Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявлял, что рост экономики Армении в последние годы говорит о том, что она является основным бенефициаром от членства в ЕАЭС. По его словам, «очевидные выгоды» для Армении — энергетическая и продовольственная безопасность, стабильные условия для развития экономики, а также «безбарьерный доступ к огромному рынку».

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1 июня 1975 года
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