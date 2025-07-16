Пашинян предсказал членство Армении в ЕС через 20 лет
Армения может стать членом Евросоюза через 20 лет, считает премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом он заявил на пресс-конференции, слова премьера приводит News.am.
Пашинян также затронул тему встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась ранее в Абу-Даби. Армянский глава оценил ее положительно.
«Абу-Даби был первым случаем, когда обе стороны заранее решили, что встретятся где-то и поговорят», — отметил премьер-министр.
В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». До этого, 26 марта, документ во втором и окончательном чтении приняли в Национальном собрании (однопалатном парламенте).
Заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян уточнил, что сам законопроект не является заявкой на членство в ЕС. По его словам, инициатива отражает стремление граждан Армении выйти на новый уровень партнерства с Евросоюзом.
Впервые о планах начать евроинтеграцию власти страны заявили в марте 2024 года. Через полгода, 11 сентября, заявку о внесении в Национальное собрание соответствующего законопроекта официально зарегистрировали.
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