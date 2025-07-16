 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пашинян предсказал членство Армении в ЕС через 20 лет

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Армения может стать членом Евросоюза через 20 лет, считает премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом он заявил на пресс-конференции, слова премьера приводит News.am.

Пашинян также затронул тему встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась ранее в Абу-Даби. Армянский глава оценил ее положительно.

«Абу-Даби был первым случаем, когда обе стороны заранее решили, что встретятся где-то и поговорят», — отметил премьер-министр.

Пашинян назвал наиболее вероятный вариант с участием Армении в ОДКБ
Политика
Никол Пашинян

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». До этого, 26 марта, документ во втором и окончательном чтении приняли в Национальном собрании (однопалатном парламенте).

Заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян уточнил, что сам законопроект не является заявкой на членство в ЕС. По его словам, инициатива отражает стремление граждан Армении выйти на новый уровень партнерства с Евросоюзом.

Впервые о планах начать евроинтеграцию власти страны заявили в марте 2024 года. Через полгода, 11 сентября, заявку о внесении в Национальное собрание соответствующего законопроекта официально зарегистрировали.

Читайте РБК в Telegram.

Патриарх Кирилл оценил законопроект о женах участников военной операции

В Магаданской области два автомобильных моста смыло паводками. Видео

Защита писателя Бориса Акунина обжаловала заочный приговор

Глава СПЧ выступили против поправок к закону о рубках на Байкале

Как выглядит район, где нашли обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Видео

Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию об ударе из-за вторичных санкций США

Трамп сообщил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Трамп рассказал о позиции Мелании по российско-украинскому конфликту

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Никол Пашинян Армения ЕС Евросоюз евроинтеграция Ереван
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
В ОАЭ началась встреча Пашиняна и Алиева
Политика
Пашинян назвал наиболее вероятный вариант с участием Армении в ОДКБ
Политика
Армения подала заявку на вступление в ШОС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 91,15 (-0,62) Инвестиции, 15 июл, 19:47 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 77,96 (-0,41) Инвестиции, 15 июл, 19:47
Минфин провел крупнейшее с середины марта размещение длинных ОФЗ Инвестиции, 18:22
ЦСКА продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Спорт, 18:18
В США двух англичан обвинили в мошенничестве с вином на $99 млн Вино, 18:15
Друзы в Сирии: история, численность и районы проживания База знаний, 18:14
Tesla показала обновленную версию Model Y Авто, 18:06
Сразу двух актрис из «Гарри Поттера» лишили водительских прав Общество, 18:04
ЕС ввел санкции против разработанной ПСБ платежной системы A7 Финансы, 17:59
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Днепре задержали украинца за ложь о бомбах в школах Чехии и Словакии Политика, 17:51
Минобороны отменило форум «Армия» в подмосковном парке «Патриот» Политика, 17:44
Эксперты в опросе ЦБ спрогнозировали более крепкий рубль в ближайшие годы Инвестиции, 17:38
Государство продаст полученные доли в ЮГК новому собственнику Бизнес, 17:27
Пашинян предсказал членство Армении в ЕС через 20 лет Политика, 17:25
Портфель по подписке: как соцсети трансформируют инвестиции Инвестиции, 17:23
Израиль ударил по району президентского дворца в Дамаске Политика, 17:20