Что значит решение парламента Армении начать вступление в Евросоюз

Парламент Армении одобрил закон о вступлении страны в Евросоюз. Подробнее о том, что за этим последует и можно ли ожидать выхода республики из ЕАЭС, — в материале РБК

Ереван, Армения (Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости)

О чем говорится в принятом законе

26 марта Национальное собрание (однопалатный парламент) Армении приняло во втором и окончательном чтении закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Теперь документ должен подписать президент Ваагн Хачатурян.

Текст закона состоит из одного предложения: «Республика Армения, стремясь развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».

Заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян уточнил, что сам по себе законопроект не является заявкой на членство в ЕС. «Тем не менее это отражает стремление граждан Армении вывести партнерство с ЕС на новый уровень и соответствует сбалансированной внешней политике», — сказал он (цитата по News.am).

Впервые о планах начать евроинтеграцию власти республики заявили в марте 2024 года. Через полгода, 11 сентября, официально была зарегистрирована заявка о внесении в Национальное собрание законопроекта о вступлении республики в ЕС; ее в порядке гражданской инициативы внесло внепарламентское объединение «Платформа демократических сил», в которое входят Европейская партия Армении, партии «Республика», «Во имя республики» и Христианско-демократическая партия. Чтобы законопроект попал на рассмотрение правительства, за 60 дней его должны были поддержать не менее 50 тыс. человек. По подсчетам ЦИК Армении, законопроект поддержали 52 тыс. человек, и он поступил в правительство, которое 9 января 2025 года одобрило законопроект и передало его в парламент.

В обосновании законопроекта говорится, что его цель — «утвердить волю и решимость народа Армении и ее нынешних властей присоединиться к прогрессивной, цивилизованной и развитой семье человечества». Предполагается, что в текущей геополитической ситуации этот закон «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» страны, а также будет способствовать следующим процессам:

установлению мира и стабильности в регионе через восстановление баланса сил и приведение армянской армии в соответствие со стандартами вооруженных сил стран ЕС;

повышению экономической безопасности за счет ликвидации монополий, роста производительности труда и качества товаров и услуг, «что возможно только при сотрудничестве с Западом и Евросоюзом»; доступу к инвестициям и технологиям, перезапуску промышленности, созданию логистических связей;

росту демографической безопасности, созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни и «улучшению морально-психологического климата»;

развитию образования и культуры в соответствии с общеевропейскими ценностями и формированию единого цивилизационного пространства.

Как развивается сотрудничество Армении и Евросоюза В основе отношений республики и ЕС лежит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве; оно было подписано в 1996 году в Люксембурге, вступило в силу в 1999-м. В 1990-е годы ЕС заключил аналогичные соглашения с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Россией, Туркменистаном и Узбекистаном. С 2004 года Армения участвует в Европейской политике соседства (European Neighbourhood Policy, ENP) — программе сотрудничества ЕС с другими странами, которая должна содействовать стабильности, безопасности и процветанию в регионах к югу и востоку от союза. Она подразумевает три приоритета: экономическое развитие для стабилизации, безопасность, свободную миграцию и мобильность. Кроме Армении в ENP участвуют еще 15 стран, для каждой из которых одобрены индивидуальные планы действий. В 2009 году в рамках ENP Евросоюз запустил программу «Восточное партнерство», чтобы укрепить отношения с шестью республиками бывшего СССР: кроме Армении в ней участвуют Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина; до 2022-го — Белоруссия. Ереван и Брюссель обсуждали заключение Соглашения об ассоциации, которое облегчило бы стране доступ к европейскому рынку, но после того, как в 2015 году Армения вступила в ЕАЭС, договор об ассоциации стал невозможен. В 2017-м Брюссель и Ереван подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement, CEPA) — оно вступило в силу в 2021 году. В 2024 году партнеры начали диалог о безвизовом режиме. С осени 2023 года в Армении действует Гражданская миссия ЕС (EU Mission in Armenia, EUMA) — она наблюдает за обстановкой на границе с Азербайджаном. Баку заявлял, что EUMA на самом деле ведет в регионе разведку, и требовал ее вывести. Ереван утверждает, что намерен сотрудничать с европейскими наблюдателями и после заключения мирного договора с Баку.

В Брюсселе на законопроект откликались сдержанно, концентрируясь больше на соглашении CEPA. «Мы осведомлены о законопроекте, касающемся процесса евроинтеграции Армении, мы его проанализируем и обсудим с властями Армении, — заявила 11 января Armenpress представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Анита Хиппер. — В то же время мы и до этого уже многое делали, реализуя наше действующее Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое предусматривает широкую поддержку и соответствие правовым актам ЕС».

РБК направил запрос в пресс-службу Еврокомиссии.

Что правительство Армении будет делать дальше

Премьер-министр республики Никол Пашинян подчеркивал, что решение о вступлении в ЕС не может быть принято на уровне закона или постановления правительства — для этого нужен всенародный референдум. «При любом из сценариев Республика Армения может стать членом Евросоюза только в том случае, если будет назначен референдум и в установленном нашей Конституцией порядке определенное количество участников референдума проголосует «за», — сказал он на заседании правительства 9 января, когда обсуждался законопроект (цитата по Armenpress).

О конкретной дате референдума власти Армении пока не говорят, и ждать каких-то серьезных сдвигов в ближайшее время не стоит, считает армянский политолог Джонни Меликян. «Законопроект преподносится как продолжение политики диверсификации. Это попытка прощупать почву, насколько возможна работа на разных направлениях внешней политики, и обновить повестку дня с Брюсселем, — прокомментировал РБК эксперт. — Этим решением Ереван посылает Брюсселю сигнал, что он готов работать над евроинтеграцией. Работа предстоит большая, и в данном контексте важна реализация соглашения CEPA, которое предполагает различные реформы и сближение с европейскими нормами».

У законопроекта о вступлении в Евросоюз есть и внутриполитическое измерение, отмечает политолог Грант Микаэлян. «На данный момент власти смогли убедить в необходимости членства в ЕС около двух третей граждан, и проведение референдума, скажем, вместе с парламентскими выборами (планово должны пройти в 2026 году. — РБК) помогло бы им улучшить свой результат, — сказал РБК эксперт. — Весомого внешнеполитического значения у этого референдума не будет, поскольку Евросоюз принимать Армению не собирается. Брюссель не хочет брать на себя какие-либо обязательства в отношении Еревана, но хочет, чтобы Ереван взял на себя обязательства в его отношении».

Микаэлян проводит параллель с референдумом о вступлении в ЕС, который в 2024 году одновременно с президентскими выборами провели власти Молдавии. «Он не дал тех дивидендов, на которые они рассчитывали, — скорее показал обратную картину. В случае Армении ситуация вряд ли будет такой же, как в Молдавии, где на результат повлияла ситуация на Украине — она для молдаван очень наглядная. Для Армении она не столь наглядна, поэтому, возможно, это влияние будет меньше и, скорее всего, результат «за» обеспечить удастся», — заявил эксперт и отметил, что рассматривать вступление надо не как результат, но как процесс, который можно затягивать.

В Москве признают «суверенное право Армении развивать отношения по всем азимутам», однако подчеркивают: членство в Евросоюзе несовместимо с участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). «Для нас, конечно, это сигнал, что начало присоединения к Евросоюзу — это начало выхода из ЕАЭС», — заявил журналистам 29 января вице-премьер России Алексей Оверчук и обратил внимание, что «обнуление ввозных таможенных ставок с ЕС будет автоматически означать возвращение к таможне и таможенному тарифу с ЕАЭС» (цитата по ТАСС).

РБК направил запрос в МИД России.

Ереван утверждает, что выходить из ЕАЭС не собирается, а хочет лишь увеличить число торговых партнеров. «В любом случае мы не думаем чем-то заменять ЕАЭС. Мы хотим быть независимыми. А независимость — это когда ты зависишь от всех, а не от одного, и все в какой-то степени зависят от тебя», — сказал в январе министр экономики республики Геворг Папоян.