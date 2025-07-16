Армения подала заявку на вступление в ШОС

Ереван подал заявку в ШОС из солидарности с «принципом нерушимости границ»

Армения подал заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества спустя две недели, как обрела статус страны-наблюдателя при ШОС

Никол Пашинян (Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Армения подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции, передает «Новости Армения». Он пояснил, что это соответствует логике сбалансированной и взвешенной политики республики.

«Кстати, у нас есть статус наблюдателя в этой организации. Другими словами, это не то, чтобы мы появились с нуля, не имели там права голоса и вдруг решили стать членом организации» — сказал Пашинян.

По словам премьера, решение властей Армении также связано с «существенными и структурными изменениями, которые происходят в организации».

«Обсуждается вопрос об отмене статуса наблюдателя или ассоциированного члена», — уточнил он.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — это международное объединение, которое состоит из десяти государств, общая численность населения которых составляет около 3,5 млрд человек. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия. Она была основана 15 июня 2001 года на встрече глав этих государств в китайском городе Шанхае. Официальные языки — русский и китайский.

Армения запросила статус страны — наблюдателя ШОС, которое предваряет полноценное участие в объединении, в июле 2024 года. Стать наблюдателем тогда же пожелал Азербайджан, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна должна присоединиться к ШОС в качестве постоянного члена.

Спустя год по итогам встречи с китайским коллегой в Пекине глава МИД Армении Арарат Мирзоян публично объявил о желании Еревана стать постоянным членом ШОС.

В МИД республики отметили, что Ереван решил вступить, «разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ».

Тогда же Мирзоян заявил китайским журналистам о необходимости официально «поднять» отношения Еревана и Пекина на «новый уровень».