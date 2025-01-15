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Оверчук назвал Армению главным бенефициаром от членства в ЕАЭС

Вице-премьер Оверчук: Армения — главный бенефициар от членства в ЕАЭС
Алексей Оверчук
Алексей Оверчук (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Рост экономики Армении в последние годы говорит о том, что она является основным бенефициаром от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, его слова передает ТАСС.

Он также назвал некорректным вопрос журналистов, может ли кто-то занять место Армении в объединении.

«Так вопрос нельзя ставить, потому что вопрос о присоединении к ЕАЭС — это всегда самостоятельное решение страны, которая исходя из своих интересов определяет, вступать или не вступать», — сказал вице-премьер.

Оверчук отметил при этом, что от членства в союзе есть «очевидные выгоды», в частности энергетическая и продовольственная безопасность, стабильные условия для развития экономики, а также «безбарьерный доступ к огромному рынку».

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9 января правительство Армении одобрило проект закона об инициировании вступления страны в Европейский союз, после чего документ был направлен на рассмотрение в парламент.

В Кремле, комментируя армянский законопроект, отмечали, что «быть членами двух разных организаций (Евросоюза и ЕАЭС. — РБК), гипотетически рассуждая, просто невозможно». «Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров, услуг, людей, капиталов — там другая, там другие нормы», — объяснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Министр экономики Армении Геворг Папоян позднее подчеркивал, что его страна не собирается заменять сотрудничество с ЕАЭС каким-либо другим, однако хочет быть независимой. «А независимость — это когда ты зависишь от всех, а не от одного и все в какой-то степени зависят от тебя», — отмечал он.

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