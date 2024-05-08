Армения прекратила финансировать ОДКБ

МИД Армении объявил о прекращении участия в финансировании ОДКБ в 2024 году

МИД республики заявил, что Ереван решил не участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году. В феврале премьер Никол Пашинян говорил, что членство страны в организации фактически заморожено

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Армения не будет участвовать в финансировании работы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году, об этом «Sputnik Армения» сообщила пресс-секретарь МИДа Ани Бадалян.

«При этом Ереван не будет возражать принятию этого решения в ограниченном формате», — сказала Бадалян.

8 мая армянский премьер-министр Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Россию, у него запланирована встреча с Владимиром Путиным. По словам премьера, он намерен обсудить накопившиеся вопросы двусторонних отношений, чтобы «снять негативные нюансы из дружественных отношений двух стран».

В феврале Пашинян заявил, что членство страны в ОДКБ фактически заморожено. По его словам, организация не выполнила своих задач в отношении Армении.

Пашинян обвиняет ОДКБ в ее бездействии в ходе конфликта Армении с Азербайджаном. По его словам, в Ереване не понимают, почему организация заняла нейтральную позицию, если Ереван в ней участвует. «Если мы сейчас де-факто заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре», — предупредил позднее премьер.

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Он требует, чтобы партнеры по ОДКБ ответили на вопрос, какова зона ответственности организации в Армении. В ОДКБ ответили, что считают зоной своей ответственности в республике ее суверенную территорию в пределах урегулированных госграниц. Там пояснили, что «зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями». Отсутствие делимитации границы между Арменией и Азербайджаном не означает, что ее не существует, подчеркнул в ответ глава армянского МИДа Арарат Мирзоян.

В Кремле, комментируя слова армянского премьера о возможности выхода его страны из ОДКБ, заявили, что Россия готова к диалогу с коллегами из Армении по вопросу дальнейшего членства в организации как в формате диалога стран, так и в рамках ОДКБ.

Ереван продолжает свою деятельность в ОДКБ, несмотря на «не лучший период», сообщил генсек организации Имангали Тасмагамбетов в апреле.