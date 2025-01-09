Кремль напомнил Армении о невозможности совмещать членство в ЕС и ЕАЭС
Армения входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что дает этому государству и его населению «весьма и весьма положительные дивиденды», заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Так он прокомментировал одобрение правительством Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз.
«Что значит это членство в ЕС — сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров, услуг, людей, капиталов, там другая, там другие нормы», — сказал Песков.
Необходимо понять позицию Евросоюза, исходить из рабочих механизмов, интеграционных форматов, которые уже себя зарекомендовали, добавил он и привел в пример ситуацию с Турцией, которая «уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС, но не встречает особой взаимности».
Правительство Армении рассмотрело законопроект на заседании в четверг, 9 января, поскольку соответствующая петиция набрала 52 тыс. подписей из 50 тыс. необходимых. Документ направили на рассмотрение в парламент.
Премьер Никол Пашинян напомнил, что одобрение законопроекта не означает вступления в объединение: «Окончательное решение может быть принято только путем референдума, других вариантов нет». Политик попросил отнестись к происходящему «без лишнего энтузиазма или напряжения».
ЕАЭС — организация экономической интеграции, в нее входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.
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