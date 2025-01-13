Армения заявила о нежелании выходить из ЕАЭС на фоне вступления в ЕС

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (Фото: Евгения Новоженина / ЕРА / ТАСС)

Армения не собирается заменять сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) каким-либо другим на фоне запуска процесса по своему вступлению в Европейский союз, но для нее важна диверсификация торговых партнеров. Об этом заявил министр экономики республики Геворг Папоян, его процитировало агентство «Арменпресс».

«В любом случае мы не думаем чем-то заменять ЕАЭС. Мы хотим быть независимыми. А независимость — это когда ты зависишь от всех, а не от одного, и все в какой-то степени зависят от тебя», — сказал Папоян на пресс-конференции по итогам 2024 года.

В январе этого года власти Армении одобрили проект закона об инициировании вступления страны в Европейский союз. Теперь законопроект отправится в парламент страны. Тогда Кремль заявил, что «быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно». «Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров, услуг, людей, капиталов, там другая, там другие нормы», — прокомментировал новость пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, членство Армении в ЕАЭС дает этому государству и его населению «весьма и весьма положительные дивиденды».

Министр также заявил, что Армении необходимо сохранять существующие объемы экспорта в ЕАЭС и увеличивать их. По его словам, главным торговым партнеров республики сейчас являются Объединенные Арабские Эмираты. Россия, Китай и ЕС тоже стали крупнейшими торговыми партнерами страны, говорится в сообщении.

Представляя законопроект о вступлении в ЕС, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «в последние годы между Арменией и ЕС сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения». В качестве примера таких отношений Мирзоян назвал «политическую поддержку Армении» со стороны ЕС. Он напомнил, что Европейский союз размещал в стране миссию гражданских наблюдателей, а еще ЕС заявлял о готовности поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.

О вступлении в Евросоюз Армения задумалась из-за вызовов, с которыми столкнулась страна за последние четыре года, говорил в марте 2024 года Мирзоян. ЕС, в свою очередь, также принял решение расширять двустороннее сотрудничество с Арменией, отмечал в прошлом году занимавший пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.