Пашинян: Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит участие

Пашинян назвал наиболее вероятный вариант с участием Армении в ОДКБ

Никол Пашинян (Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС)

Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем заморозит свое участие. Об этом заявил на пресс-конференции премьер страны Никол Пашинян, сообщает News.am.

«Скажу, что наиболее вероятно, что Армения выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие», — сказал он.

Армения заморозила участие в ОДКБ год назад. В марте 2025 года — прекратила финансировать организацию.

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