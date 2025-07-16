Пашинян назвал наиболее вероятный вариант с участием Армении в ОДКБ
Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем заморозит свое участие. Об этом заявил на пресс-конференции премьер страны Никол Пашинян, сообщает News.am.
«Скажу, что наиболее вероятно, что Армения выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие», — сказал он.
Армения заморозила участие в ОДКБ год назад. В марте 2025 года — прекратила финансировать организацию.
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