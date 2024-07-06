Орбан рассказал, что предложил Путину по урегулированию на Украине

Орбан рассказал, что предложил Путину подумать о краткосрочном прекращении огня для начала переговоров с Украиной. Аналогичную инициативу он озвучил в ходе своей встречи с Зеленским

Виктор Орбан (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным спросил его мнение о существующих планах по урегулированию конфликта на Украине и архитектуре безопасности Европы после окончания боевых действий, а также предложил подумать о кратковременном режиме прекращения огня. Об этом он рассказал в интервью Die Weltwoche.

«Моей главной задачей было установить прямую связь с лидером одной из воюющих сторон», — рассказал Орбан, добавив, что последний раз Путин встречался с западными лидерами более двух лет назад. Речь идет о канцлере Австрии Карле Нехаммере, который посетил Москву в апреле 2022 года.

Орбан отметил, что в ходе переговоров с Путиным задал ему три вопроса: что он думает о существующих мирных планах, как относится к заключению краткосрочного соглашения о прекращении огня до начала переговоров и как будет выглядеть архитектура безопасности Европы после окончания боевых действий.

Путин в ответ назвал очевидным то, что реальные переговоры не могут происходить без участия обеих сторон конфликта, рассказал премьер Венгрии. Также, по его словам, президент России назвал актуальной переговорную позицию, зафиксированную в апреле 2022 года. Вместе с тем Путин не выразил оптимистичный настрой по поводу возможности краткосрочного прекращения огня.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский сказал, что он не настроен оптимистично, потому что русские воспользуются этим против украинцев. Путин сказал, что украинцы воспользуются этим против русских. Я ответил: «Давай подумаем. Я понимаю твой аргумент, подумай об этом, — сказал Орбан. — Каждый день важен, <...> потому что умирают молодые люди, но по крайней мере подумай об этом, не откладывай в сторону». В следующий раз мы сможем продолжить [этот разговор]».

Премьер Венгрии добавил, что Россия также готова обсуждать план безопасности Европы по окончании боевых действий на Украине. Он также анонсировал еще несколько встреч на следующей неделе, которые будут «не менее удивительными» и секретными.

2 июля Орбан посетил Киев, где провел переговоры с Зеленским. Он также призвал президента Украины подумать о прекращении огня для начала переговоров с Россией. 5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву, где встретился с Путиным. По его словам, этот визит необходим для продолжения «мирной миссии».

1 июля к Венгрии перешло председательство в Евросовете — высшем политическом органе Евросоюза. Будапешт по многим общеевропейским вопросам имеет собственную точку зрения и вступает в споры с ЕС, в частности по вопросам поддержки Украины и антироссийских санкций. После визита Орбана в Москву глава Евросовета Шарль Мишель предупреждал об отсутствии у Венгрии мандата на контакты с Россией от лица объединения. Он также подчеркнул, что никакие обсуждения по Украине не могут происходить без ее участия. Орбан согласился с Мишелем и отметил, что не вел переговоры от имени ЕС, но выразил уверенность на приближение сторон конфликта к миру с помощью подобных встреч.