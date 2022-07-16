Курский губернатор обвинил ВСУ в обстреле приграничного поселка

Роман Старовойт заявил, что в результате очередных обстрелов в поселке Тёткино начались пожары

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Поселок Тёткино в Глушковском районе Курской области вновь подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

«Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Тёткино. Зафиксированы возгорания», — написал он, добавив, что обстрел продолжается. Данных о пострадавших он не привел.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Глушковский район находится на границе с Сумской областью Украины. После начала российской военной операции власти региона неоднократно сообщали об обстрелах приграничных населенных пунктов с украинской стороны. В частности, Тёткино, по словам Старовойта, обстреливали несколько дней подряд в мае. С его слов, поселок подвергался атакам в июне и июле.

1 июля глава региона сообщил, что в Тёткино из-за падения осколков снарядов повреждены несколько жилых домов. Два дня спустя он заявил об обстреле территории поселка рядом с сахарным заводом, добавив, что российские военные «подавили атаку противника ответным огнем». 15 июля минометному обстрелу со стороны Украины, по словам Старовойта, подверглось приграничное село Дроновка: пострадали жилые дома, школа, медпункт, дом культуры, сельсовет и местный магазин.

С апреля в Курской области и некоторых других приграничных к Украине российских регионах действует желтый уровень террористической опасности. В последний раз местные власти продлили его до 23 июля. Старовойт также рекомендовал жителям области отказаться от использования беспилотников в бытовых целях, «учитывая текущую ситуацию».

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И власти Украины, и западные государства, которые поставляют стране вооружение, не раз говорили, что Киев не будет использовать его для нанесения ударов по целям на российской территории. Накануне министр обороны Алексей Резников сообщил, что в письме главе Пентагона он обещал применять американское оружие «для сдерживания противника и деоккупации территории Украины».