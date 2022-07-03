Курский губернатор сообщил о минометном обстреле приграничного поселка

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В Курской области обстреляли территорию рядом с сахарным заводом в поселке Теткино. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Очередной минометный обстрел в поселке Теткино. Основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом», — сообщил он.

По предварительным данным, в результате обстрела повреждены кровли, окна и фасады нескольких жилых домов. В результате инцидента никто не пострадал.

«Наши военные подавили атаку противника ответным огнем», — добавил Старовойт.

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