Курский губернатор сообщил о минометном обстреле приграничного поселка
В Курской области обстреляли территорию рядом с сахарным заводом в поселке Теткино. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Очередной минометный обстрел в поселке Теткино. Основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом», — сообщил он.
По предварительным данным, в результате обстрела повреждены кровли, окна и фасады нескольких жилых домов. В результате инцидента никто не пострадал.
«Наши военные подавили атаку противника ответным огнем», — добавил Старовойт.
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