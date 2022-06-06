Курский губернатор сообщил об обстреле моста в приграничном поселке

Поселок Тёткино у границы с Украиной подвергся очередному обстрелу, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, удары наносились по мосту и местным предприятиям

Поселок Тёткино в Глушковском районе Курской области подвергся обстрелу в ночь на 6 июня, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Удары наносились по мосту и местным предприятиям», — написал он, добавив, что информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется.

Позднее Старовойт сообщил, что мост поврежден, также пострадала территория сахарного завода, а в ближайшем двухэтажном жилом доме полностью выбиты стекла. Никто не погиб и не пострадал.

Глушковский район находится на границе с Сумской областью Украины. После начала российской военной операции власти региона неоднократно сообщали об обстрелах приграничных населенных пунктов с украинской стороны. В частности, Тёткино, по словам губернатора, обстреливали 17, 18 и 19 мая, в эти же дни атаке подверглось село Алексеевка.

19 мая в результате обстрела спиртового завода в Тёткино погиб человек — житель Воронежской области Василий Мерзликин, он был водителем фуры, который привез сырье на предприятие, сообщал Старовойт. По его словам, в результате стрельбы пострадало несколько домов, в поселке обнаружили неразорвавшиеся снаряды. Два дня спустя Старовойт сообщил о минометном обстреле поселка.

В апреле в Курской области ввели желтый уровень опасности, установили контрольные пункты наблюдения с военными и полицией и усилили патрулирование населенных пунктов.



О гибели мирного жителя в результате обстрела населенных пунктов сообщали и власти Белгородской области. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал приграничные с Украиной регионы принять дополнительные меры безопасности.