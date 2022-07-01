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Глава Курской области сообщил о повреждении домов в приграничном поселке

Поселок Тёткино в очередной раз пострадал из-за украинских снарядов, осколки повредили окна в жилых домах. В июне минометным обстрелом там был поврежден мост, его уже восстановили

В поселке Тёткино (Глушковский район) на границе с Украиной из-за падения осколков снарядов повреждены несколько жилых домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

«Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Тёткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды», — рассказал Старовойт.

По его словам, окончательная степень ущерба в поселке, расположенном на границе с Сумской областью Украины, выясняется.

Курский губернатор сообщил об обстреле села на границе с Украиной
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Роман Старовойт

Об обстрелах Тёткино со стороны Украины Старовойт с начала спецоперации сообщал неоднократно. В прошлый раз его обстреливали в ночь на 6 июня, тогда оказался поврежден автомобильный мост через реку Сейм, пострадала территория сахарного завода, в двухэтажном жилом доме полностью выбило стекла. При этом среди жителей никто не пострадал.

В мае Тёткино обстреливали трижды, 19 мая там погиб человек. Это был водитель, который привез сырье на спиртзавод. Также Старовойт сообщал об обстреле погранпункта.

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Обстрелам со стороны границы с Украиной подвергались и другие приграничные регионы, в том числе Брянская и Белгородская области.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
обстрел Украина Военная операция на Украине Курская область Роман Старовойт
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