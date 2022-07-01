Глава Курской области сообщил о повреждении домов в приграничном поселке
В поселке Тёткино (Глушковский район) на границе с Украиной из-за падения осколков снарядов повреждены несколько жилых домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.
«Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Тёткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды», — рассказал Старовойт.
По его словам, окончательная степень ущерба в поселке, расположенном на границе с Сумской областью Украины, выясняется.
Об обстрелах Тёткино со стороны Украины Старовойт с начала спецоперации сообщал неоднократно. В прошлый раз его обстреливали в ночь на 6 июня, тогда оказался поврежден автомобильный мост через реку Сейм, пострадала территория сахарного завода, в двухэтажном жилом доме полностью выбило стекла. При этом среди жителей никто не пострадал.
В мае Тёткино обстреливали трижды, 19 мая там погиб человек. Это был водитель, который привез сырье на спиртзавод. Также Старовойт сообщал об обстреле погранпункта.
Обстрелам со стороны границы с Украиной подвергались и другие приграничные регионы, в том числе Брянская и Белгородская области.