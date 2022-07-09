В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

В Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности еще на две недели — режим будет действовать до 23 июля, заявил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Ситуация на границе остается напряженной. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 23 июля», — написал он.

Режим высокой террористической опасности граничащие с Украиной области начали вводить в апреле. По словам Старовойта, причиной такого решения являются «возможные провокации со стороны украинских националистов». По закону такой режим может вводиться не более чем на две недели, поэтому власти регионов регулярно заявляли о его продлении. В Курской области последний раз его продлевали 25 июня — тогда он продолжил действовать до 8 июля.

Особый режим предполагает усиленную работу всех правоохранительных органов, а жителям регионов рекомендуют избегать массового скопления, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными.

Всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводится, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта, следует из классификации Национального антитеррористического комитета.