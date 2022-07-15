Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села из минометов

При обстреле пострадали жилые дома, школа, медпункт, дом культуры, сельсовет и местный магазин. Также снаряды повредили линии электропередачи, в результате село осталось без света. Пострадавших, по предварительным данным, нет

Приграничное село Дроновка в Глушковском районе Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

«Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет! Но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб», — написал он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По его словам, повреждения также получили школа, медпункт, дом культуры, сельсовет и местный магазин.

«Из-за повреждений линий электропередачи в селе нет света, в самое ближайшее время специалисты приступят к работе по восстановлению электроснабжения», — добавил губернатор. Старовойт обещал помочь местным жителям с восстановлением разрушенных домов.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», село Дроновка находится примерно в 4 км от российско-украинской границы. К западу от него начинается Сумская область Украины. Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области, он граничит с этим украинским регионом с юга и запада.

Курские власти и сам Старовойт регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов и объектов инфраструктуры с начала российской спецоперации на Украине. Значительная их часть приходится на Глушковский район. Так, в начале июля со стороны Украины обстреливали села Попово-Лежачи и Теткино, а также деревню Марково. В июне под обстрел попал пункт пропуска «Крупец». Пострадавших во всех случаях не было.

С апреля в Курской области и некоторых других приграничных к Украине российских регионах действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводится, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта, следует из классификации Национального антитеррористического комитета.

Особый режим предполагает усиленную работу всех правоохранительных органов, жителям регионов рекомендуют избегать массовых скоплений людей, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными. В последний раз желтый уровень продлевали 9 июля, он будет действовать как минимум до 23 июля.