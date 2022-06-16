Зеленский согласился участвовать в саммитах G7 и НАТО

Принять участие в саммите НАТО Зеленского накануне пригласил генсек блока Йенс Столтенберг. По словам украинского президента, на встречу глав государств G7 его позвал канцлер Германии Олаф Шольц. Мероприятия состоятся в конце июня

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашения поучаствовать в саммитах «большой семерки» (G7) и НАТО, которые состоятся в конце июня. Об этом он сообщил в Twitter.

«С благодарностью принял приглашение партнеров принять участие в ключевых международных мероприятиях от федерального канцлера Олафа Шольца — в саммите G7 в Германии, от генсека НАТО Йенса Столтенберга — в саммите НАТО в Мадриде», — написал Зеленский.

Президент Украины не уточнил, собирается ли он присутствовать на мероприятиях лично, или принять участие в них по видеосвязи.

О том, что Зеленского пригласили на саммит НАТО, накануне сообщил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе. Он заявил, что был бы рад видеть украинского президента лично, «но если это будет невозможно, то он (Зеленский. — РБК) сможет обратиться к лидерам по видеосвязи».

Саммит НАТО пройдет 28 по 30 июня в Мадриде. Участие Украины в мероприятии Зеленский и Столтенберг обсуждали еще в январе. Столтенберг говорил, что на встрече может быть объявлено о новом пакете помощи Украине, который «поможет ей в долгосрочной перспективе перейти от вооружений советской эпохи к современным натовским и улучшит совместимость».

Кроме того, ожидается, что члены блока примут новую концепцию Североатлантического альянса, которая определит основные задачи НАТО в сфере безопасности, стоящие перед ним вызовы и имеющиеся возможности. В частности, альянс собирается пересмотреть отношение к России и внести в документ положения о Китае, говорил итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало. По его словам, одной из тем саммита станет ситуация на Украине. Украина стремится вступить в альянс, а НАТО придерживается в ее отношении политики «открытых дверей». Вместе с тем, Зеленский заявил в начале марта, что «охладел» к вопросу о членстве страны в альянсе, так как он боится конфронтации с Россией. Москва выступает против присоединения Украины к НАТО.

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Встреча лидеров стран «большой семерки» (США, Германия, Великобритания, Италия, Франция, Канада и Япония) пройдет с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау на юге Германии. В этом году ФРГ председательствует в объединении. В Госдепе США говорили, что на саммите будут обсуждать, в частности, антироссийские санкции. Страны Запада, в том числе государства G7, поставляют на Украину оружие. Россия считает это «военным преступлением».