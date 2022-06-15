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Военная операция на Украине ,  
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НАТО объявит о предоставлении Украине новых вооружений

На встрече министров обороны НАТО в Брюсселе будет объявлено о предоставлении Киеву оружия, в том числе дальнобойных систем. В будущем альянс может принять программу перевода украинской армии с советских вооружений на натовские
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников в среду вечером выступит на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщил на пресс-конференции, предваряющей встречу, генсек НАТО Йенс Столтенберг (трансляция велась НАТО в YouTube). Украинский министр, ожидает генсек, сообщит, какие срочные потребности Киева в оружии нужно удовлетворить. Союзники по НАТО объявят о новых мерах поддержки Украины, уверен Столтенберг. «Союзники привержены продолжению предоставления военного оборудования, включая тяжелые вооружения и дальнобойные системы», — указал он.

Ранее замминистра обороны Украины Ганна Маляр сообщила, что Киев получил только 10% от требуемого оружия. Комментируя это высказывание, Столтенберг заявил: «Мы встретимся с министром обороны сегодня, чтобы как раз обсудить, как мы можем улучшить ситуацию. В последние месяцы союзники предоставили беспрецедентную поддержку».

В конце месяца, на саммите глав-государств НАТО может быть объявлено о еще об одной масштабной программе поддержки Украины. «Я ожидаю, что на саммите в верхах государства-члены НАТО одобрят пакет помощи Украине, который поможет ей в долгосрочной перспективе перейти от вооружений советской эпохи к современным натовским и улучшит совместимость», — объявил Столтенберг. Он напомнил, что страны НАТО уже предоставили Украине помощь, в том числе военную, на миллиардны долларов.

Турция призвала Швецию и Финляндию не тратить время на переговоры с НАТО
Политика
Фото:Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press

Саммит министров обороны НАТО продлится два дня. 15 июня союзники встретятся с министрами обороны Украины, Грузии, Швеции, Финляндии и представителем Европейского союза. В центре обсуждения будут текущая ситуация, помощь Украине, меры реагирования внутри НАТО на конфликт. Обсудят союзники и следующие шаги по вступлению Швеции и Финляндии в альянс, сообщил Столтенберг. Он не стал комментировать вопрос о том, что процесс вступления двух скандинавских стран может занять дольше, чем ожидалось.

Быстрому вступлению двух стран в альянс мешает позиция Турции, которая требует от них выполнить условия Анкары по противодействию группировкам, которые считает террористическими. Ожидалось, что о вступлении Швеции и Финляндии может быть объявлено уже в конце июня на саммите НАТО в Мадриде, в котором примут участие главы государств-членов НАТО и приглашенных стран. Президент Украины Владимир Зеленский также приглашен на саммит, сообщил Столтенберг в среду. Он может выступить как лично, если позволит ситуация, так и по видео, уточнил генсек.

Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
НАТО Украина оружие

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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