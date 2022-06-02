Небензя счел поставки Украине оружия «военным преступлением» Запада

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 64,91 (+1,24) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 61,58 (+0,1) Инвестиции, 16:09
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 22:02
В Запорожье издали указ о национализации имущества Украины Политика, 21:54
В Госдепе заявили о планах продлить и расширить СНВ-3 Политика, 21:46
Патриарх Кирилл заявил, что людей захватила «стихия языческих страстей» Политика, 21:43
Рогозин заявил, что российских спутников на орбите «очень мало» Политика, 21:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:22
Гол и пас Кварацхелии помогли Грузии разгромить Гибралтар в Лиге наций Спорт, 21:18
Чемпион Fight Nights Минеев сообщил об отмене боксерского боя с Никулиным Спорт, 21:14
Верховный суд Фиджи приостановил решение о выдаче «яхты Керимова» США Политика, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:06
Ректор МГУ призвал оставить бакалавриат и магистратуру в отдельных сферах Общество, 20:59
Что означает отрицательная процентная ставка и зачем она банкам и ЦБ РФ Инвестиции, 20:58
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 20:57
Небензя счел поставки Украине оружия «военным преступлением» Запада Политика, 20:51
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Небензя счел поставки Украине оружия «военным преступлением» Запада

По утверждению постпреда при ООН, украинские силы с помощью западного оружия обстреливают жилые районы Донбасса, «как они делали это все восемь лет». В МИДе предупредили о риске конфликта с США из-за поставок вооружений
Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force / AP
Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force / AP

Запад, который поставляет Украине оружие, «совершает очередное военное преступление», считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей», — утверждает дипломат (цитата по ТАСС). По мнению Небензи, западные станы игнорируют «многочисленные преступления киевского режима» с 2014 года.

Постпред, отвечая на обвинения западных стран в связи с действиями России на Украине, заявил, что те, в свою очередь, причастны к совершению «военных авантюр и незаконных экономических рестрикций, кровавых колониальных и неоколониальных войн»: «Коллективному Западу порекомендую одно: хотите осудить агрессию — начните с себя».

Песков заявил, что поставки оружия Украине принесут ей «больше страданий»
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что поставки вооружений Украине не изменят ход военной операции, но «доставят больше страданий» Киеву. Он назвал Украину «просто инструментом» в руках западных стран, которые «продолжают пичкать» ее оружием. По мнению Пескова, такие действия не способствуют возобновлению переговоров Москвы и Киева, а только «подливают масла в огонь». С этим согласен замглавы МИДа Сергей Рябков, по словам которого, любые поставки оружия на Украину увеличивают риски прямого столкновения США с Россией.

1 июня президент США Джо Байден анонсировал предоставление очередного пакета военной помощи Украине. Как уточнили в Пентагоне, в него войдут четыре реактивные системы залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции воздушного наблюдения, тысяча ракет Javelin и 50 пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия.

В российском Минобороны считают, что с помощью ракет, поставленных Вашингтоном, украинские военные планируют нанести удары по приграничной территории России. В Белом доме подчеркнули, что «эти системы будут использоваться украинцами для отражения наступления российских войск на украинской территории». Президент Украины Владимир Зеленский также указывал, что Киев призывает поставить ему оружие большой дальности исключительно в защитных целях.

Читайте на РБК Pro
Pro
Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков
Статьи
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images «Дефект» евродоллара: как товарный кризис изменит позиции мировой валюты
Статьи
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Фото: Susan Walsh / AP Как санкции повлияют на экспорт России
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon
Статьи
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Параллельный импорт — не то, чем кажется. Что разрешили на самом деле
Прогнозы
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Топ-менеджеры скупают акции своих компаний: почему это хорошая новость
Статьи
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Василий Небензя поставки оружия Украина Постпред России при ООН Военная операция на Украине
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Лавров увидел разумную позицию США по поставкам оружия Украине
Политика
В Белом доме анонсировали передачу Украине систем залпового огня
Политика
Шольц заявил о решении поставить Украине «очень тяжелое вооружение»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter