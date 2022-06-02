Небензя счел поставки Украине оружия «военным преступлением» Запада

По утверждению постпреда при ООН, украинские силы с помощью западного оружия обстреливают жилые районы Донбасса, «как они делали это все восемь лет». В МИДе предупредили о риске конфликта с США из-за поставок вооружений

Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force / AP

Запад, который поставляет Украине оружие, «совершает очередное военное преступление», считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей», — утверждает дипломат (цитата по ТАСС). По мнению Небензи, западные станы игнорируют «многочисленные преступления киевского режима» с 2014 года.

Постпред, отвечая на обвинения западных стран в связи с действиями России на Украине, заявил, что те, в свою очередь, причастны к совершению «военных авантюр и незаконных экономических рестрикций, кровавых колониальных и неоколониальных войн»: «Коллективному Западу порекомендую одно: хотите осудить агрессию — начните с себя».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что поставки вооружений Украине не изменят ход военной операции, но «доставят больше страданий» Киеву. Он назвал Украину «просто инструментом» в руках западных стран, которые «продолжают пичкать» ее оружием. По мнению Пескова, такие действия не способствуют возобновлению переговоров Москвы и Киева, а только «подливают масла в огонь». С этим согласен замглавы МИДа Сергей Рябков, по словам которого, любые поставки оружия на Украину увеличивают риски прямого столкновения США с Россией.

1 июня президент США Джо Байден анонсировал предоставление очередного пакета военной помощи Украине. Как уточнили в Пентагоне, в него войдут четыре реактивные системы залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции воздушного наблюдения, тысяча ракет Javelin и 50 пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия.

В российском Минобороны считают, что с помощью ракет, поставленных Вашингтоном, украинские военные планируют нанести удары по приграничной территории России. В Белом доме подчеркнули, что «эти системы будут использоваться украинцами для отражения наступления российских войск на украинской территории». Президент Украины Владимир Зеленский также указывал, что Киев призывает поставить ему оружие большой дальности исключительно в защитных целях.