В новой концепции НАТО появится Китай и изменится отношение к России

Новая концепция Североатлантического альянса должна быть принята на саммите в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня. Этим документом альянс будет руководствоваться в течение следующего десятилетия

Штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, Бельгия (Фото: Benoit Doppagne / Zuma / Global Look Press)

Новая стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять на саммите альянса в Мадриде в июне, будет включать Китай, а также изменение отношения к России. Об этом в интервью агентству ANSA рассказал итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.

«Мы скорректируем отношение к России, которая в прошлом документе рассматривалась как партнер, вставим отсутствовавший пока Китай, артикулированно займемся сегодняшними вызовами: в сфере кибер- и гибридной безопасности, а также изменениями климата», — сказал он.

Кроме этого, по словам Тало, другими темами переговоров членов альянса в Мадриде станут конфликт на Украине и вопрос членства Финляндии и Швеции.

Стратегическая концепция НАТО определяет долгосрочную стратегию альянса. В ней излагаются цели и основополагающие задачи НАТО в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми Североатлантический альянс сталкивается. В действующей стратегической концепции «Активное участие, современная оборона» (2010 года) изложены три основные задачи: коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.

Очередной саммит лидеров НАТО пройдет в Мадриде c 29 по 30 июня 2022 года. «На саммите мы примем следующую стратегическую концепцию НАТО, которая будет отражать новую обстановку в области безопасности, подтверждать приверженность нашим ценностям и подтверждать наше единство, обеспечивая готовность нашего альянса к будущему», — говорил в начале октября глава альянса Йенс Столтенберг.

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На фоне военной операции России на Украине страны НАТО уже несколько раз проводили внеочередные съезды и объявляли о передислокации войск. 10 апреля Столтенберг заявил, что НАТО находится «в разгаре фундаментальной трансформации» и прорабатывает планы по отправке постоянных и полномасштабных военных сил к восточным границам для защиты от России.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин подчеркивал, что НАТО не хочет прямой конфронтации с Россией. По мнению главы Пентагона, столкновение между Россией и альянсом «быстро перерастет в другую разновидность борьбы и никто не хотел бы это увидеть».

Россия неоднократно обвиняла НАТО и США в игнорировании основных вопросов безопасности. Президент Владимир Путин на выступлении 9 мая заявил, что операция на Украине стала «упреждающим отпором», так как НАТО снабжало Киев современным вооружением и все говорило о том, что «столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным».