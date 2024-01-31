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Акунин назвал «игрой в крысу» решение изменить либретто его пьесы

Акунин назвал «игрой в крысу» решение театра убрать Фандорина и автора из пьесы
Александринский театр сообщил писателю, что авторство его пьесы теперь принадлежит театру
Борис Акунин
Борис Акунин (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

Писатель Борис Акунин (признан Миинюстом иноагентом) рассказал, что его перестали считать автором пьесы, спектакль по которой ставят в Александринском театре.

«Несколько дней назад я повеселился над тем, как санкт-петербургский театр ЛДМ без уведомления автора перекромсал мюзикл «Алмазная колесница», убрав оттуда и автора, и Фандорина, и Японию. Но это, оказывается, как выражался Бендер, «невинная детская игра в крысу», — заявил Акунин.

Он также рассказал, что Александринский театр, где шла его пьеса «1881», придумал «нечто еще более кучерявое»: из театра ему прислали письмо (Акунин приложил копию), в котором объявили, что авторство пьесы принадлежит не ему, а непосредственно театру. «Про то, что выплаты поспектального вознаграждения прекращены, смешно — они и так их не платили, но теперь накреативили вона что», — добавил писатель.

«Необходимо отметить, что текст спектакля «Один восемь восемь один» в результате состоит из компиляции исторических материалов, диалогов, созданных на основе архивных документов. Авторство текста, звучащего в спектакле, принадлежит творческой группе постановки театра и режиссеру спектакля, говорится в письме заместителя директора Александринского театра Медведева, которое приводит Акунин.

«Вообще, конечно, идея продуктивная. Авторство романов о Фандорине как основанных на исторических материалах и уж тем более «Истории российского государства» — передать издательствам. Киносценариев — съемочным группам...»

Театр ЛДМ объяснил решение переписать либретто мюзикла по книге Акунина
Политика
Фото:ldm.newstage / VK

Решение переписать либретто мюзикла «Алмазная колесница» в ЛДМ объясняли предложением из Китая о сотрудничестве, в рамках которого спектакль был переименован в «Марко Поло. Белый лотос», а действие перенесено из Японии в Китай. В театре подчеркнули, что решение было принято еще до пандемии COVID-19 из-за перспектив гастролей в КНР, оно не связано с признанием писателя иностранным агентом и внесением его в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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«Ситуация такая: договор с Акуниным подписали еще в 2018–2019 годах. И никак ситуация сегодняшняя, когда признали Акунина террористом, иноагентом, не связана. Мы перед пандемией получили предложения из Китая о сотрудничестве. И наш театр запустил несколько проектов», — рассказал РБК музыкальный руководитель театра Антон Танонов.

В театре также уточнили, что в 2019 году между ЛДМ и правообладателем произведений Акунина — Abecca Global Inc. — был заключен договор о передаче права на использование книги «Алмазная колесница» для постановки мюзикла. Премьера состоялась в 2020 году. По словам Танонова, писатель изначально отказался от написания либретто и «дистанцировался» от постановки после премьеры, до сих пор судьба мюзикла его «не волновала».

Книга «Алмазная колесница» из серии «Приключения Эраста Фандорина» состоит из двух томов. В первом (идет по хронологии после «Любовника смерти») события происходят в 1905 году, во время русско-японской войны: в этом время Фандорин работает консультантом в столичном жандармско-полицейском управлении железных дорог, он должен разработать систему обеспечения безопасности путей сообщения. Во втором томе (по хронологии между книгами «Левиафан» и «Смерть Ахиллеса») речь идет о событиях, которые происходили в 1878 году в Японии, где Фандорин занимал должность вице-консула.

Минюст признал Акунина иноагентом в январе этого года. В декабре Росфинмониторинг внес писателя в перечень террористов и экстремистов. Против него также возбудили уголовное дело по двум статьям — об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). 26 января МВД объявило писателя в розыск.

Санкциям против писателя предшествовал разговор с пранкерами, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры страны Александра Ткаченко задавали Акунину вопросы о военном конфликте на Украине, финансовой помощи Киеву и атаках на цели на территории России. Акунин назвал беседу провокацией.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Борис Акунин театр пьеса мюзикл Санкт-Петербург Эраст Фандорин Александринский театр
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МВД объявило в розыск Бориса Акунина
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