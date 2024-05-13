Кремль уточнил роль Шойгу в Службе по военно-техническому сотрудничеству

Кремль: Шойгу будет курировать ФСВТС, но не руководить службой

Сергей Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не возглавлять ее. Службу вывели из подчинения Минобороны, она будет подчиняться президенту

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Бывший министр обороны Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не руководить ею. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — сказал он (цитата по ТАСС).

Сейчас ФСВТС возглавляет Дмитрий Шугаев. Согласно указу о структуре федеральных органов исполнительной власти, службу вывели из подчинения Минобороны, теперь она подчиняется напрямую президенту.

Шойгу возглавлял Министерство обороны с 2012 года. Накануне президент Владимир Путин освободил его от этой должности и назначил секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева, который переходит на другую работу. Как сообщили в Кремле, одновременно Шойгу будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу.

Песков, объясняя новую должность Шойгу, отмечал, что экс-министр «[глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия».

Министром обороны Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Кремль объяснил это возросшими военными расходами: бюджет Минобороны и силового блока вырос с 3 до 6,7% ВВП, а в ближайшее время может достичь уровня середины 1980-х годов, когда доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. 13 мая в Совете Федерации прошли консультации по кандидатуре Белоусова.

В одном из последних выступлений перед отставкой с должности главы Минобороны Шойгу согласился с заявлением Путина об «экономической агрессии» против России и беспрецедентных санкциях, введенных из-за военных действий на Украине.