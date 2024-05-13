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Новое правительство 2024 ,  
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Кремль уточнил роль Шойгу в Службе по военно-техническому сотрудничеству

Кремль: Шойгу будет курировать ФСВТС, но не руководить службой
Сюжет
Новое правительство 2024
Сергей Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не возглавлять ее. Службу вывели из подчинения Минобороны, она будет подчиняться президенту
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Бывший министр обороны Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не руководить ею. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — сказал он (цитата по ТАСС).

Сейчас ФСВТС возглавляет Дмитрий Шугаев. Согласно указу о структуре федеральных органов исполнительной власти, службу вывели из подчинения Минобороны, теперь она подчиняется напрямую президенту.

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Шойгу возглавлял Министерство обороны с 2012 года. Накануне президент Владимир Путин освободил его от этой должности и назначил секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева, который переходит на другую работу. Как сообщили в Кремле, одновременно Шойгу будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу.

Песков, объясняя новую должность Шойгу, отмечал, что экс-министр «[глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия».

Министром обороны Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Кремль объяснил это возросшими военными расходами: бюджет Минобороны и силового блока вырос с 3 до 6,7% ВВП, а в ближайшее время может достичь уровня середины 1980-х годов, когда доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. 13 мая в Совете Федерации прошли консультации по кандидатуре Белоусова.

В одном из последних выступлений перед отставкой с должности главы Минобороны Шойгу согласился с заявлением Путина об «экономической агрессии» против России и беспрецедентных санкциях, введенных из-за военных действий на Украине.

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Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
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