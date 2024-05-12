Кремль объяснил выбор кандидатуры Белоусова на пост министра обороны

Андрей Белоусов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В настоящее время на поле боя побеждает тот, что открыт внедрению инноваций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя выбор Владимиром Путиным кандидатуры бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова на пост министра обороны, передает корреспондент РБК.

Песков напомнил, что за последнее время бюджет силового блока вырос с 3% до 6,7%. «Мы постепенно приближаемся в силу известных причин к ситуации середины 80-х, когда доля расходов на силовой блок была 7,4%. Это не критично, но чрезвычайно важно. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны», — сказал пресс-секретарь главы государства.

«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. И поэтому естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек — и это не просто гражданский человек, а человек, который возглавлял весьма успешно Министерство экономического развития России, который на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам, и также в предыдущем кабинете министров был первым заместителем председателя правительства. Министерство обороны должно быть абсолютно открытым для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что новое назначение не изменит «нынешнюю систему координат», поскольку военная составляющая «всегда была прерогативой начальника Генерального штаба» (Валерий Герасимов), он продолжит свою деятельность.

Материал дополняется.