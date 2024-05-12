Кремль объяснил новую должность Шойгу
Сергей Шойгу глубоко погружен в работу военно-промышленного комплекса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя его новую должность.
Как сообщил Песков, Владимир Путин освободил Шойгу от должности министра обороны. Теперь он будет секретарем Совета безопасности России и одновременно — заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу.
«[Шойгу] глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия», — объяснил Песков.
Он также напомнил, что из Минобороны под президента выводится Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). «И ее работу также возглавит и будет курировать Сергей Шойгу», — сообщил Песков.
Бывший министр обороны продолжит работать в области, которую он «прекрасно знает изнутри и вместе со своими коллегами и партнерами по предыдущему месту работы», резюмировал пресс-секретарь.
Новым министром обороны Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. В правительстве он курировал экономический блок.
Песков, объясняя этот выбор, отметил, что за последнее время бюджет силового блока вырос до 6,7%. По его словам, Россия постепенно приближается «к ситуации середины 80-х», когда доля расходов на силовой блок составляла 7,4%. «Это не критично, но чрезвычайно важно. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны», — заявил Песков.
О том, где продолжит работу Николай Патрушев, до Шойгу бывший секретарем Совбеза, в Кремле обещали сообщить в течение ближайших нескольких дней.
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