Белоусов дал оценку работы Шойгу на посту министра обороны
Современная система Вооруженных сил России была создана под руководством Сергея Шойгу, заявил кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов в ходе заседания Совфеда, на котором рассматривается вопрос о его назначении. Трансляция велась в телеграм-канале верхней палаты парламента.
«Под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей. Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач», — сказал он.
Вместе с тем Белоусов назвал среди главных задач на посту главы Минобороны обеспечение армии современным оружием, ее комплектование, отработку новых форм ведения боевых действий, а также соцзащиту военных и формирование гособоронзаказа. Свое выступление в Совфеде он закончил фразой: «Ошибаться можно, врать нельзя».
12 мая президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на должность министра обороны. По итогам заседания Совфеда сенаторы подготовят для главы государства соответствующие постановление и письмо.
Минобороны с 2012 года возглавлял Шойгу. Теперь его назначили секретарем Совета безопасности. В Кремле объяснили эту перестановку необходимостью инноваций для «победы на поле боя».
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