Белоусов дал оценку работы Шойгу на посту министра обороны

Белоусов заявил, что современная система вооруженных сил была создана под руководством Шойгу. Вместе с тем среди главных задач на посту главы Минобороны он счел обеспечение армии новейшим оружием и ее комплектование

Сергей Шойгу (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Современная система Вооруженных сил России была создана под руководством Сергея Шойгу, заявил кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов в ходе заседания Совфеда, на котором рассматривается вопрос о его назначении. Трансляция велась в телеграм-канале верхней палаты парламента.

«Под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей. Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач», — сказал он.

Вместе с тем Белоусов назвал среди главных задач на посту главы Минобороны обеспечение армии современным оружием, ее комплектование, отработку новых форм ведения боевых действий, а также соцзащиту военных и формирование гособоронзаказа. Свое выступление в Совфеде он закончил фразой: «Ошибаться можно, врать нельзя».

12 мая президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на должность министра обороны. По итогам заседания Совфеда сенаторы подготовят для главы государства соответствующие постановление и письмо.

Минобороны с 2012 года возглавлял Шойгу. Теперь его назначили секретарем Совета безопасности. В Кремле объяснили эту перестановку необходимостью инноваций для «победы на поле боя».