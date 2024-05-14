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Новое правительство 2024 ,  
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Белоусов дал оценку работы Шойгу на посту министра обороны

Белоусов назвал современной созданную под руководством Шойгу систему вооружений
Сюжет
Новое правительство 2024
Белоусов заявил, что современная система вооруженных сил была создана под руководством Шойгу. Вместе с тем среди главных задач на посту главы Минобороны он счел обеспечение армии новейшим оружием и ее комплектование
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Современная система Вооруженных сил России была создана под руководством Сергея Шойгу, заявил кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов в ходе заседания Совфеда, на котором рассматривается вопрос о его назначении. Трансляция велась в телеграм-канале верхней палаты парламента.

«Под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей. Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач», — сказал он.

Вместе с тем Белоусов назвал среди главных задач на посту главы Минобороны обеспечение армии современным оружием, ее комплектование, отработку новых форм ведения боевых действий, а также соцзащиту военных и формирование гособоронзаказа. Свое выступление в Совфеде он закончил фразой: «Ошибаться можно, врать нельзя».

Белоусов назвал приоритетные задачи на посту министра обороны
Политика
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

12 мая президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на должность министра обороны. По итогам заседания Совфеда сенаторы подготовят для главы государства соответствующие постановление и письмо.

Минобороны с 2012 года возглавлял Шойгу. Теперь его назначили секретарем Совета безопасности. В Кремле объяснили эту перестановку необходимостью инноваций для «победы на поле боя».

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Юлия Овчинникова
Россия Минобороны Сергей Шойгу Андрей Белоусов
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

кандидат в министры обороны России
17 марта 1959 года
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года

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