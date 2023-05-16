Kyodo узнало о просьбе Пекина из-за флагов Украины на стенах посольств

Вид на британское посольство в Пекине (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Китай обратился к иностранным посольствам и международным организациям, базирующимся в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для «политической пропаганды», сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на несколько дипломатических источников.

В уведомлении, которое МИД КНР разослал от 10 мая, содержится призыв к посольствам и международным организациям не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды и «избегать возникновения конфликтов между государствами». Также в сообщении говорилось, что Китай уважает дипломатический иммунитет, но посольства и международные организации «обязаны соблюдать китайские законы и постановления».

По словам собеседников агентства, это письмо вызвало негативную реакцию со стороны дипломатов из европейских стран и других регионов, но никто из них не убрал вывески.

Как поясняет агентство, дипломатические представительства некоторых стран в Пекине разместили плакаты с изображением украинского флага и надписями на китайском и английском языках в поддержку Украины, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Киевом. Среди таких посольств — Канада, Германия и Польша.

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